Maignan, non solo Bayern: clamoroso ritorno

Mike Maignan potrebbe lasciare il Milan in estate: il portiere francese, in trattativa per il rinnovo, è finito nel mirino di una big europea

Il piglio da leader evidenziato anche nel rimproverare Rafa Leao autore di una prova grigia contro la Roma, una sicurezza tra i pali ed un valore indiscusso. Mike Maignan è certamente uno dei calciatori più rappresentativi del Milan: tra gli uomini decisivi per lo scudetto di due stagioni fa, l’estremo difensore del Milan e della Francia è di certo tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

Il portiere sta disputando un altro campionato di assoluto spessore e si appresta a difendere, a partire dal rossimo giugno, anche la porta della nazionale transalpina grande favorita per la vittoria dell’Europeo. E dopo sarà già tempo di mercato.

Maignan, infatti, è uno dei top player del Milan e potrebbe anche lasciare i rossoneri a fine stagione. “Colpa” di possibili offerte irrinunciabili, sia per lui che per il club di via Aldo Rossi. Già nella scorsa stagione, con l’addio di Tonali, il Milan ha mostrato come nessuno sia incedibile.

Milan, Maignan al PSG: sostituirà Donnarumma

Su Mike Maignan, peraltro, c’è il problema relativo al contratto. Il portiere guadagna appena 2,8 milioni di euro ed ha un accordo fino al 2026: la dirigenza rossonera lavora per il rinnovo ma al momento la fumata è stata nera. Il Milan mette sul piatto un ingaggio da circa 5-6 milioni più bonus, per uno sforzo notevole vista l’abolizione del Decreto Crescita, mentre l’ex Lille ne chiede otto, magari da raggiungere con i bonus.

La volontà di trovare un accordo c’è ma sul portiere potrebbero piombare avversarie con portafogli molto più gonfi. Ci riferiamo al Paris Saint Germain pronto in estate a salutare Donnarumma e puntare su un nuovo portiere. E come afferma Fichajes.net, sono tre i profili scandagliati.

Il primo è proprio Maignan, che essendo un nazionale francese sarebbe un surplus per il club parigino. La società di Nasser Al-Khelaifi vorrebbe riportare in patria il portiere e presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con l’estremo difensore della Nazionale, magari fresco Campione d’Europa.

Non solo Maignan, però, nella lista: l’alternativa più credibile è data da Diogo Costa, portiere 24enne del porto e della selezione lusitana che ha un contratto fino al 2027 mentre il piano C conduce a Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano del Valencia valutato 40 milioni di euro.

Il Milan, invece, per sedersi al tavolo delle trattative, chiede almeno 80 milioni di euro per il numero 16. Una cifra che di certo non spaventa i parigini pronti ad acquistare dalla Serie A anche il bomber, Victor Osimhen dal Napoli.