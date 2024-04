Milan, blitz in Belgio: colpo da 15 milioni

Nuovo nome per l’attacco rossonero: Moncada potrebbe stupire e portare qualcuno di inaspettato a Milanello nel mercato estivo.

I tifosi del Milan si aspettano l’acquisto di un bomber per la prossima stagione e la dirigenza sta già lavorando su alcuni profili. Non bisogna sbagliare scelta, perché c’è necessità di avere un goleador davanti.

Molto probabilmente Olivier Giroud non rinnoverà il contratto e volerà negli Stati Uniti per giocare nella Major League Soccer con il Los Angeles FC. Va per i 38 anni e non può più essere il titolare della squadra rossonera, è normale che abbia dei limiti dovuti all’età. Anche se ha smentito l’esistenza di un accordo con il club californiano, è probabile che quella sarà la sua destinazione.

In scadenza di contratto c’è anche Luka Jovic, attaccante dal rendimento incostante ma che ha comunque segnato 8 gol nelle 26 presenze stagionali. Nelle prossime settimane la dirigenza dovrà decidere se prolungare l’accordo, avendo anche a proprio favore un’opzione da poter esercitare unilateralmente.

Milan, un centravanti dalla Jupiler Pro League?

Se dovessero andare via sia Giroud sia Jovic, allora il Milan dovrebbe investire su due attaccanti. In attesa di capire con esattezza quale scenario si verificherà, continuano ad emergere i nomi di alcuni centravanti che la dirigenza avrebbe nella propria lista.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, il Milan sta seguendo con grande interesse anche Kevin Denkey. Gli scout lo hanno visionato in Belgio, dove il 23enne togolese indossa la maglia del Cercle Bruges. Ottima stagione la sua: 26 gol realizzati in 31 presenze tra Jupiler Pro League e Coppa del Belgio. Ha un contratto che scade a giugno 2026 e viene valutato circa 15 milioni di euro.

Il gradimento del Milan è totale, Denkey potrebbe diventare un obiettivo concreto se si verificasse la necessità di prendere due punte e non solo una. Alto 1,81 metri, il classe 2000 è dotato di forza fisica e velocità. Possiede una discreta tecnica e in campo dimostra personalità. Ovviamente, va verificato in contesti più importanti.

Il Cercle Bruges lo ha comprato a gennaio 2021 dal Nimes per soli 2 milioni. Il nazionale togolese ha totalizzato 49 reti e 12 assist nelle 116 presenze con la squadra. In questi anni è cresciuto e adesso sembra pronto per giocare in un campionato più impegnativo, vedremo se sarà la Serie A. Il Milan lo segue, però non mancano altre società che hanno sguinzagliato i loro osservatori per visionarlo da vicino e che stanno valutando la possibilità di acquistarlo. Per 15 milioni può essere un ottimo affare.