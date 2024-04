Milan-Camarda, l’ostacolo per la firma

Il Milan sta cercando di chiudere per il rinnovo del baby Francesco Camarda, ma c’è sempre la tentazione estera a frenare i piani.

Da sempre il settore giovanile del Milan è considerato un’eccellenza in Italia ed in ambito internazionale. Basti pensare a tutti i grandi talenti che si sono formati in questo vivaio, anche negli ultimi anni. Da Donnarumma all’attuale capitano rossonero Calabria, senza dimenticare i big del passato.

L’ultimo grande prodotto cresciuto dalle parti di Milanello è un giovanissimo centravanti, che a soli 16 anni già fa parlare di sé in ambito internazionale. Ci riferiamo ovviamente a Francesco Camarda, il gioiello milanista classe 2008, che ha già esordito in Serie A qualche mese fa diventando uno dei debuttanti record del calcio italiano.

Camarda è sulla bocca di tutti non tanto per la giovane età, ma per i numeri impressionanti che vanta nel vivaio Milan. Si parla di circa 500 gol realizzati da quando ha mosso i primi passi nel vivaio, un bomber nato che non sbaglia un colpo e che sta già facendo la differenza sotto età nella Primavera di mister Abate.

Dialoghi per il rinnovo, ma occhio al Chelsea

Altro argomento che fa discutere riguardo a Camarda è il futuro professionale e contrattuale. Dallo scorso 10 marzo, giorno del suo sedicesimo compleanno, l’attaccante milanese avrebbe potuto firmare il suo primo contratto come giovane di serie, legandosi al massimo per tre anni.

Firma che però non è ancora arrivata, nonostante il Milan abbia tutta l’intenzione di trattenerlo a lungo e costruire un progetto futuro anche attorno al suo senso del gol. Secondo gli aggiornamenti di Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, i dialoghi tra il club ed i rappresentanti di Camarda sono in corso anche in queste settimane.

Il Milan ha ancora forti speranze e buone sensazioni di trovare un accordo entro l’estate per il classe 2008, ma deve anche affrettare i tempi. Infatti dall’Inghilterra soffia forte il vento del Chelsea, il club di Premier che più di tutti si è interessato alle potenzialità di Camarda. Sembra proprio che la società londinese stia tentando la famiglia del baby bomber con proposte allettanti in vista del prossimo futuro.

Maxi offerta in arrivo da Stamford Bridge, ma il Milan resta al momento la priorità per Camarda, che è anche molto tifoso dei rossoneri. Nelle prossime settimane si dovrebbe stabilire il tutto, anche se il rischio di vedersi sfilare questo gioiello del vivaio è ancora vivo.