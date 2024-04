Milan, incognita Maignan: nuova idea dalla Premier per sostituirlo

La permanenza di Maignan in rossonero è incerta: dalla Spagna lanciano la candidatura di un nuovo portiere per la squadra di Pioli.

Mike Maignan ha sempre speso belle parole per il Milan e si è detto determinato a raggiungere nuovi importanti traguardi con l’attuale maglia. È un elemento importante della squadra, non solo per le sue abilità tra i pali ma anche per la leadership che possiede in campo e nello spogliatoio.

La permanenza dell’estremo difensore francese dipenderà dalla firma del rinnovo del contratto. L’attuale scadenza è fissata a giugno 2026 e senza prolungamento il club valuterebbe le offerte, perché non può permettersi di rischiare di perderlo a un prezzo basso nel 2025 o persino a zero l’anno successivo. Il prezzo del cartellino è fissato ad almeno 70 milioni di euro.

Milan, il sostituto di Maignan dalla Premier League?

Non è chiaro cosa succederà, se Maignan rimarrà oppure cambierà squadra. Ci sono stati rumors inerenti l’interesse di Bayern Monaco e Paris Saint Germain, senza dimenticare la “solita” opzione Premier League. Le proposte non dovrebbero mancare. Il Milan sta valutando già i potenziali sostituti dell’ex Lille.

In Italia si è parlato spesso di Michele Di Gregorio, valutato 15-20 milioni dal Monza. Sta disputando delle buone stagioni con la squadra brianzola e sembra pronto per fare un salto in avanti nella sua carriera. A luglio compirà 27 anni e ha voglia di mettersi alla prova in una piazza importante. Tra l’altro, conosce già Milano per esserci nato e aver militato nel settore giovanile dell’Inter. Anche la Juventus lo ha messo nel mirino.

Non mancano delle opzioni all’estero. Secondo quanto rivelato da Fichajes.net, uno dei nomi presi in considerazione dal Milan è Aaron Ramsdale. Il 25enne inglese è la riserva di David Raya all’Arsenal, che riscatterà il 28enne spagnolo. Aveva disputato una buona stagione 2022-2023, poi ha avuto un calo di rendimento che ha spinto i Gunners a trovare un’altra soluzione per la porta.

Aveva iniziato questa annata come titolare, però dopo poche partite Mikel Arteta gli ha preferito Raya. In totale ha collezionato 11 presenze e non è contento della sua situazione. Il suo contratto scade a giugno 2026, come quello di Maignan, ed è pronto a valutare le offerte per il prossimo calciomercato estivo. Non vuole perdere la convocazione nella nazionale inglese, quindi cerca una squadra in cui poter tornare titolare. Vedremo se sarà il Milan, eventualmente.