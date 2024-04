Milan inedito contro il Sassuolo: tutti i cambi di formazione

Stefano Pioli cambia più di mezza squadra in vista di Sassuolo-Milan. L’obiettivo è fare turnover per preparare al meglio la sfida alla Roma.

Il Milan ora deve ragionare da squadra forte e matura. Ovvero resettare la propria mente dopo la sconfitta bruciante in Europa League con la Roma, che rischia di minare il cammino internazionale. La settimana prossima ci sarà già l’operazione rimonta, ma intanto scatta l’ora del campionato.

Domenica pomeriggio il Milan è di scena sul campo del Sassuolo. Uno stadio che porta bene ai rossoneri ed a Stefano Pioli. Sì perché il mister rossonero proprio durante una gara al Mapei nel 2020 ottenne la riconferma ufficiale nella sua prima stagione al Milan. Senza ovviamente dimenticare lo Scudetto vinto proprio a Reggio Emilia nel maggio 2022.

Come confermato oggi dalla Gazzetta dello Sport, mister Pioli ha deciso di stravolgere per una domenica la formazione titolare del suo Milan. L’obiettivo non è tanto snobbare l’impegno con il Sassuolo, ma piuttosto far rifiatare quei calciatori che serviranno al top della forma per il match dell’Olimpico di giovedì sera.

Ben 9 cambi in vista per Sassuolo-Milan

Una rivoluzione vera e propria, un turnover totale quello ipotizzato dalla Gazzetta in vista della trasferta di domani pomeriggio. Pioli sembra intenzionato a cambiare ben 9 calciatori nello schieramento titolare del Milan, rispetto al match perso a San Siro due giorni fa contro la Roma.

Già la difesa sarà completamente rivoluzionata. Il tandem centrale dovrebbe essere composto dal rientrante Tomori (squalificato in coppa) e dal veterano Kjaer. Riposerà Thiaw, che servirà al top della forma giovedì per fermare la fisicità di Lukaku. Cambieranno anche i terzini con Florenzi e Terracciano, verso la prima da titolare, che prenderanno il posto di Calabria e Theo Hernandez.

In mediana si va verso lo schieramento inedito composto da Adli in cabina di regia e da Musah come interditore. Sulle corsie esterne offensive impossibile lasciar fuori Chukwueze, che anche contro la Roma ha dimostrato di vivere un ottimo momento di forma, mentre sull’altro lato agirà Okafor. In attacco spazio a Jovic, mentre ha bisogno di rifiatare Giroud dopo il gol divorato nel secondo tempo contro i giallorossi.

Gli unici due ‘superstiti’ della formazione titolare dovrebbero essere Maignan tra i pali e Loftus-Cheek sulla trequarti. L’inglese potrebbe invece partire dalla panchina giovedì all’Olimpico, con Pioli che sembra propenso ad andare a caccia della rimonta schierando il trio fantasia sulla trequarti Chukwueze-Pulisic-Leao.