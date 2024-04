Milan, pessima notizia: l’Uefa non fa sconti

Milan, oltre al danno la beffa: la sconfitta contro la Roma porta un’altra notizia negativa. L’Uefa non fa sconti ai rossoneri

Una sconfitta amara e bruciante quella incassata ieri sera contro la Roma. Nell’andata dei quarti di finale di Europa League il Milan ha perso a San Siro contro la formazione di Daniele De Rossi, apparsa decisamente più organizzata dei rossoneri.

Una sconfitta di misura ampiamente ribaltabile, come spiegato anche da Pioli e dai protagonisti in maglia rossonera. L’accesso in semifinale è ancora una possibilità concreta per il Milan che dovrà vincere a Roma con due reti di scarto nella sfida di giovedì.

Davanti a Cardinale, presente in tribuna a San Siro, il Milan non ha brillato. Proprio le stelle rossonere, i due esterni Pulisic e Leao hanno toppato e la Roma ha quasi avuto vita facile, con un sontuoso El Shaarawy che ha messo in difficoltà la squadra rossonera.

Il ko incassato ieri ha quindi messo in salita il cammino europeo del Milan, divenuto la priorità assoluta in una stagione a tratti deludente. E lo stop ha anche penalizzato la squadra in un altro ambito.

Milan scivola nel Ranking Uefa: la nuova posizione dei rossoneri

Ci riferiamo al Ranking Uefa che è stato aggiornato dall’organismo del calcio europeo dopo la ter giorni europea. L’Italia continua ad avere quattro squadre, anche se proprio in virtù del derby tricolore tra Milan e Roma ne perderà obbligatoriamente una.

La vittoria preziosa dell’Atalanta contro il Liverpool ha permesso agli orobici di guadagnare una posizione, con sorpasso addirittura all’Arsenal in 21ma posizione, ai limiti della top 20. I nerazzurri hanno conquistato un posto, due la Fiorentina ed è migliorata anche la Roma. Nota negativa proprio il Milan che invece è scivolato di una posizione, scavalcato dal Brugge.

Il Manchester City è primo in questa speciale classifica davanti al Bayern Monaco ed al Real Madrid. In quarta psizione il Paris Saint Germain con il Liverpool quinto, bisogna scivolare fino in sesta posizione per la prima delle italiane, l’Inter con 101.000 punti.

Seconda italiana in classifica la Roma, ottava con 97.000 punti ed ultima della top 10, conclusa da Chelsea e Manchester United. In 11ma posizine il Barcellona, dalla decima alla ventesima posizione troviamo altre due italiane: si tratta del Napoli e della Juventus, rispettivamente in 17ma e 18ma posizione ma con gli stessi punti guadagnati, 80.000.

Ed il Milan? I rossoneri sono addirittura in 29ma posizione con 59.000 punti. In caso di passaggio del turno, però, almeno due squadre sono nel mirino: Eintracht Francoforte e lo stesso Brugge – per il controsorpasso – che hanno 60.000 punti. Servirà, però, superare il turno.