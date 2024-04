Pioli stravolge il Milan: pronti sei cambi contro il Sassuolo

Il Milan è già al lavoro per la sfida contro il Sassuolo: Pioli non vuole rischiare infortuni, pronti sei cambi tra i titolari

Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite, che per il Milan è già arrivato il momento di pensare al prossimo appuntamento, quello di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una trasferta insidiosa, soprattutto per un calendario che non lascia tregua ai rossoneri, e che dovrebbe in teoria essere affrontata con grande serietà, senza prendere sotto gamba l’impegno. Ma in questo momento Pioli sa bene che la società ha ben altre priorità rispetto al posticipare la vittoria del tricolore dell’Inter, e per questo motivo sembrerebbe disposto a rischiare qualcosa pur di arrivare con il massimo delle energie alla sfida di ritorno con la Roma.

La sconfitta di misura maturata a San Siro non è stata per nulla indolore. Uscire sconfitti dalla gara di andata in Europa contro i giallorossi, al termine di una prestazione tutt’altro che convincente, è stato un colpo durissimo per il Milan e per lo stesso Pioli, tornato improvvisamente sulla graticola. Il tecnico sa bene che si giocherà buona parte del proprio futuro nella gara dell’Olimpico, e non può permettersi di arrivarci non al meglio. A costo di rischiare qualcosa in campionato.

D’altronde, la missione secondo posto sembra ampiamente alla portata per il Milan, con o senza una vittoria a Reggio Emilia, e far slittare di qualche giorno la vittoria del tricolore ai cugini dell’Inter non sarebbe poi motivo di grande vanto per i rossoneri. Anche per questo motivo tutto fa pensare che nella sfida di campionato il tecnico preserverà alcuni dei propri ‘titolarissimi’, dando spazio e responsabilità ad alcuni di quei giocatori che fin qui hanno giocato meno, ma che hanno tutto per poter fare bene.

Milan al lavoro per la sfida con il Sassuolo: tanti cambi in vista

Nello stadio che due stagioni fa incoronò i rossoneri campioni d’Italia, si presenterà un Milan completamente rivoltato. Stando a quanto riferito da Sky Sport saranno almeno sei i titolari della gara contro la Roma in Europa che avranno un turno di riposo in campionato per ricaricare l’energie in vista dell’impegno in coppa.

Se in difesa dovrebbe trovare nuovamente spazio Tomori, assente per squalifica nella gara con i giallorossi, affiancato con tutta probabilità da Thiaw (o da Kjaer), a sorpresa, ma nemmeno troppo, potrebbero riprendere fiato sia capitan Calabria, apparso in difficoltà contro la Roma, che Theo Hernandez. Al loro posto, scaldano i motori Florenzi e Terracciano.

A furor di popolo in attacco potrebbe poi ritrovare una maglia da titolare Chukwueze, apparso in ottima forma nell’ultimo periodo, probabilmente l’attaccante più brillante del lotto a disposizione di Pioli. Potrebbe essere il nigeriano a dover prendersi le responsabilità di rilanciare subito il Milan anche in campionato. A fargli spazio potrebbe essere con tutta probabilità uno tra Leão e Pulisic, se non tutti e due, con Okafor ancora una volta schierato sull’esterno e pronto a giocarsi le proprie chance.

Godrà sicuramente di un turno di riposo Giroud. Il centravanti francese, autore di un errore che potrebbe rivelarsi sanguinoso per le sorti della qualificazione alle semifinali, dovrebbe essere rimpiazzato da Luka Jovic. Infine, ballottaggio aperto anche a centrocampo, con Bennacer che potrebbe essere tenuto in panchina per far spazio al duo Adli-Musah, con il franco-algerino deciso a mettersi ancora una volta in mostra per cercare di essere confermato anche nella sfida di ritorno con la Roma.

Un appuntamento vitale per questo Milan, per il destino di Pioli e probabilmente anche per quello di qualche giocatore presente nella rosa attuale.