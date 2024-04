Rinnovo Calabria, novità in casa Milan: cosa sta succedendo

Dialogo aperto tra Calabria e il Milan, in vista di un rinnovo che entrambe le parti sembrano volere: cosa sta succedendo

È stato uno dei giocatori più criticati dopo la sconfitta di San Siro contro la Roma. Nonostante questo, Davide Calabria potrebbe rimanere ancora a lungo uno dei perni del Milan. Il capitano rossonero non sta certo vivendo la sua miglior stagione. La società sembra però avere grande fiducia in lui, e anche per questo motivo da tempo si sta discutendo di un possibile rinnovo per cercare di allontanare quella scadenza di contratto ormai imminente.

Bistrattato da una buona parte del popolo milanista, Calabria ha d’altronde dimostrato in questi anni non solo un grande attaccamento a questi colori e a questa maglia, ma anche qualità che lo hanno reso, senza troppi dubbi, uno dei migliori terzini destri italiani attualmente in circolazione, stabilmente nel giro della Nazionale anche in questo nuovo corso Spalletti.

Le prestazioni deludenti dell’ultimo periodo hanno portato però molti tifosi a interrogarsi sulla necessità di cambiare qualcosa anche su quella corsia. Una necessità che non sembra essere stata in alcun modo intravista dai vertici del club. In attesa di capire quale potrà essere il futuro degli altri terzini in rosa, da Florenzi a Terracciano, la società sembra infatti convinta di puntare ancora sul proprio capitano anche per i prossimi anni.

Da qui a dire che il rinnovo sia cosa fatta, però, al momento ce ne passa: la situazione è infatti tutt’altro che definita, e la sensazione è che servirà ancora tempo per trovare una quadra tra le parti, viste e considerate le novità delle ultime ore, un aggiornamento che ha sorpreso anche i più ottimisti tra i tifosi.

Calabria-Milan, dialogo in corso: rinnovo o partenza, cosa può succedere

Prima di poter capire quali saranno gli scenari nelle prossime settimane, è necessario partire da un dato certo: Calabria ha un contratto con il Milan in scadenza nel 2025 e ha tutte le intenzioni di continuare a giocare per la squadra del suo cuore, la squadra di cui è capitano e con cui sogna di raggiungere ancora traguardi importanti.

Dal canto proprio, il club non avrebbe in alcun modo fatto intendere di voler fare a meno di Calabria. Questo non vuol dire che nei prossimi anni dovrà rimanere lui il titolare fisso sulla corsia di destra, ma per il momento il terzino bresciano fa parte a tutti gli effetti del progetto della squadra per il presente e per il futuro.

Anche per questo motivo il dialogo è aperto e la trattativa sarebbe già partita. Con esiti però tutt’altro che chiari. Secondo le ultime novità, riportate dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan e l’entourage del giocatore starebbero infatti cercando di trovare una soluzione che possa accontentare tutti.

Non risulta però che il club abbia offerto al giocatore un ingaggio inferiore a quello attuale (circa 2 milioni netti), né che Calabria abbia rifiutato alcun tipo di proposta da parte della dirigenza. Si sta continuando a parlare e da entrambe le parti trapela ottimismo. Per raggiungere un accordo definitivo servirà però ancora un po’ di tempo.