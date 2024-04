Sorpresa a San Siro: il grande ex negli spogliatoi dopo Milan-Roma, i tifosi sognano (VIDEO)

In un San Siro versione serata di gala, durante la sfida contro la Roma, si è rivisto un grande ex del Milan: bella sorpresa per i rossoneri

La gara d’andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma non ha sorriso ai cuori rossoneri. Per proprie colpe e per qualche imprecisione (per usare un eufemismo) da parte dell’arbitro e dei suoi assistenti al monitor, la squadra di Pioli non è riuscita a mettere in campo tutte le proprie qualità, ed è uscita da San Siro con un risultato negativo. Tra le poche immagini positive di una serata in buona parte da dimenticare sono diventate virali però sui social quelle di un grande ex rossonero, tornato per l’occasione prima sugli spalti, poi nello spogliatoio rossonero.

Per chi ama il Diavolo, i momenti amarcord hanno sempre un sapore speciale. Specialmente se permettono di far tornare alla mente sensazioni di un passato glorioso e vincente in una nottata che non ha regalato molte altre soddisfazioni al popolo rossonero.

Tra i tanti cuori milanisti che al Meazza hanno sofferto nel vedere la squadra allenata da Pioli in difficoltà contro una Roma estremamente ordinata e intelligente, oltre che un pizzico fortunata, c’era infatti anche uno degli eroi dell’ultimo grande trionfo rossonero.

Un campione andato via forse troppo presto da Milano, ma che è riuscito comunque a lasciare un ottimo ricordo in tanti tifosi e che in una nottata del genere ha voluto fare un saluto ai propri ex compagni di squadra per incoraggiarli in vista di un ritorno in cui c’è ancora molto da poter dire.

Milan, chi si rivede: ospite a sorpresa, i tifosi sognano

Lo scudetto del 2022, quello più sorprendente, quello meno atteso, quello forse più bello dell’epoca moderna per il Milan, è stato firmato da una serie di protagonisti indimenticabili. Alcuni sono ancora legati ai colori rossoneri, come Ibrahimovic, Giroud, Leao, Theo, lo stesso Pioli.

Altri hanno preso strade differenti, hanno abbandonato la barca da autentici trionfatori per cercare fortuna (e maggiori guadagni) altrove, peraltro con risultati non proprio esaltanti. È il caso di Franck Kessié, oggi protagonista all’Al-Ahli, in Arabia Saudita, ma rimasto legatissimo al Milan, come dimostrato da queste immagini eloquenti.

Per quanto l’ivoriano abbia accettato, due estati fa, di tentare un’avventura al Barcellona, in un momento peraltro complicato per il club catalano, resta ancora oggi un giocatore amato da molti tifosi rossoneri. E a sua volta non ha mai smesso di essere in contatto con alcuni compagni di squadra, come Bennacer. Lo dimostra quanto avvenuto nella pancia del Meazza, con un saluto immortalato dalle telecamere e diventato virale sui social.

Ovviamente si è trattato di una sporadica apparizione per una serata di gala, speciale, che avrebbe dovuto spianare al Milan la strada verso le semifinali di Europa League. Le cose non sono andate bene, e i rossoneri dovranno giocarsi il tutto per tutto all’Olimpico. Per quanto riguarda Kessie, invece, il suo destino sembrerebbe ancora legato all’Arabia. Ma chissà che in futuro non possa ripassare dalle parti di San Siro magari per restarci. D’altronde è un classe 1996: carta d’identità alla mano, potrebbe fare ancora comodo a tante squadre europee, Milan compreso. I tifosi lo riabbreccerebbero volentieri.