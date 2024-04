Zirkzee, tegola per il Milan: c’è una concorrente che fa paura

Joshua Zirkzee è l’obiettivo numero uno per il Milan: i rossoneri però devono guardasi dalla concorrenza, c’è un’avversaria temibile

Joshua Zirkzee è il grande obiettivo del Milan: l’attaccante olandese è considerato il rimpiazzo perfetto di Olivier Giroud. L’attaccante francese, com’è noto, ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno ed avrebbe deciso di chiudere qui con il calcio europeo, trasferendosi negli Stati Uniti per il finale di carriera. Una scelta di vita, per lui e per la famiglia, che priverà i rossoneri del suo bomber da doppia cifra.

I dirigenti milanisti, però, son rimasti folgorati proprio dal talento olandese, capace di incantare San Siro con i suoi colpi in Milan-Bologna. Merito di Thiago Motta, certo, ma è crescente opinione che Zirkzee sia definitivamente esploso in tutto il suo talento, pronto a diventare uno dei centravanti più completi e forti d’Europa.

Ecco perché le sue prestazioni non hanno colpito solo il Milan. Il Bologna sta sognando la Champions League con i colpi del campione e vorrebbe tenerlo ancora per un’altra stagione, quella della grande sfida europea. Se dovesse essere addio, però, sarà solo per una cifra adeguata al suo valore, almeno 40 milioni di euro.

Milan, rivali agguerrite per Zirkzee: il Tottenham in prima fila

Zirkzee, però, ha attirato anche i club d’Oltremanica. Se il Bayern Monaco, che pure ha un canale privilegiato per poterlo ingaggiare, non sembra convinto appieno di riportarlo in Germania, vi sono tre club della Premier League pronti a darsi battaglia per il suo ingaggio.

Si tratta di Arsenal, Tottenham ed Aston Villa. Gli Spurs, in particolare, hanno bisogno di un valido sostituto di Harry Kane, trasferitosi al Bayern Monaco la scorsa estate. E Zirkzee è considerato il prototipo ideale di calciatore, capace di giocare sia come centravanti in un modulo che contempla un solo attaccante ma anche come seconda punta.

Un perfetto uomo squadra Zirkzee, abile a dialogare con i compagni ma anche cecchino quasi infallibile. Ben 10 gol e tre assist in 29 gare di Serie A, anche l’amministratore delegato del Milan Furlani si è quasi sbilanciato sulle sue qualità, sottintendo come sia decisamente un calciatore molto apprezzato.

La folta concorrenza della Premier, però, non è certo positiva per il Milan: Oltremanica hanno disponibilità economiche ben maggiori dei club italiani e potrebbero senza problemi ingolosire sia il Bologna che il 22enne con proposte irrinunciabili.