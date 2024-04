Addio Pioli? Nome nuovo per la panchina: avanza un ex Roma

La panchina di Pioli traballa sempre più: tra i tanti nomi dei possibili sostituti, avanza con forza la candidatura di un ex Roma

La sconfitta contro la Roma in Europa League potrebbe mettere la parola fine all’avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Per quanto l’allenatore rossonero abbia vissuto un momento di grande recupero nella fiducia da parte della piazza grazie a un filotto straordinario in campionato che ha permesso alla squadra di riportarsi al secondo posto, la gara d’andata contro i giallorossi potrebbe costare davvero caro al tecnico. E per la sostituzione nelle ultime ore è spuntato anche un nome a sorpresa.

Questa stagione è stata un’altalena di emozioni per l’allenatore del diciannovesimo storico scudetto rossonero. Dopo un inizio da brividi, capace di compromettere subito il sogno scudetto e il percorso in Champions, è infatti riuscito a rimettere in piedi la barca, proprio quando il nome di un sostituto come Conte stava circolando con forza all’interno dell’ambiente.

Ma nel momento migliore per lui e per la stagione del Milan, quando sulle ali dell’entusiasmo erano in molti a essersi ormai arresi alla sua permanenza anche il prossimo anno, la sconfitta indecorosa a San Siro contro i giallorossi ha riacceso completamente il fronte dei #PioliOut.

Un fronte che in questo momento sembrerebbe sempre più forte anche all’interno della società, con diversi dirigenti convinti della necessità di dover cambiare, anche per non rovinare i rapporti con la piazza. E tra i tanti nomi sondati negli ultimi tempi, sta prendendo quota quello di un ex importante allenatore della Roma. Un tecnico di esperienza che parla portoghese.

Un ex Roma per il Milan: niente Conte, il sostituto di Pioli potrebbe parlare portoghese

Sullo sfondo resta ancora valida l’ipotesi di Antonio Conte sulla panchina rossonera. Il tecnico ex Juventus e Inter non è però l’unico candidato per il Milan, e forse nemmeno il più vicino in questo momento. Nelle ultime ore è stata rilanciata con forza, ad esempio, l’idea Lopetegui, allenatore già accostato ai rossoneri qualche mese fa e mai sparito del tutto dai radar di una dirigenza che punta a creare una squadra sempre più internazionale.

Se Lopetegui resta dunque qualcosa in più di una suggestione, un candidato in questo momento anche più forte rispetto a Conte, seppur meno intrigante per la piazza, nelle ultime ore è tornato a prendere quota un altro candidato importante, anche questo seguito con grande attenzione da parte della dirigenza negli ultimi tempi: Paulo Fonseca.

Attualmente quarto in campionato con il suo Lille in Ligue 1, da quando guida la squadra francese l’ex Roma è riuscito a dimostrare ampiamente il suo valore, anche in campo europeo, permettendo a una squadra buona, ma non fortissima, di competere con le migliori del campionato francese, sognando anche un clamoroso ritorno in Champions League.

Un’idea intrigante per il Milan che va anche oltre la suggestione. Come riferito dal giornalista Alessandro Jacobone, l’allenatore portoghese si sarebbe infatti proposto alla dirigenza negli scorsi giorni, ottenendo un classico “le faremo sapere” da Moncada. Quest’ultimo avrebbe già informato Ibrahimovic, per ora tiepido sull’ipotesi Fonseca, probabilmente perché convinto di poter portare in rossonero un tecnico di maggior spessore.