Highlights Sassuolo-Milan: la sintesi del match di Serie A (Video)

La cronaca con gli highlights di Sassuolo-Milan, match della 32.a giornata di Serie A disputato domenica 14 aprile

Ampio turnover per il Milan ospite del Sassuolo al Mapei Stadium. Rispetto alle anticipazioni della vigilia, Pioli non rinuncia a Leao, Theo Hernandez e Loftus Cheek. Fuori Maignan, Calabria, Tomori, Reijnders, Giroud e Pulisic sostituiti da Sportiello, Florenzi, Kjaer, Musah, Jovic e Chukwueze.

Inizio choc per il Milan. Al 9′, i rossoneri sono già sotto di due gol. Il Sassuolo approfitta di un atteggiamento fin troppo molle degli avversari e colpisce con Pinamonti e Laurienté. Precisa la stoccata dell’attaccante nei pressi del dischetto del rigore mentre l’esterno francese sorprende Florenzi in progressione e insacca sulla ribattuta di Sportiello.

La reazione del Milan è immediata. Consigli compie un miracolo sulla deviazione ravvicinata di testa di Thiaw. Chukwueze segna di testa ma il gol viene annullato per posizione millimetrica di fuorigioco dell’attaccante nigeriano. Il forcing del Milan viene premiato al 20′. Merito di Leao che si infila tra due difensori avversari e batte Consigli in diagonale.

Il Milan prova ad attaccare ma la manovra è poco fluida così come quella del Sassuolo in ripartenza. I rossoneri si rendono di nuovo pericolosi solo nel finale con un doppio tiro di Florenzi e Hernandez ben respinto da Consigli. All’intervallo, Sassuolo avanti 2-1.

Il secondo tempo

La ripresa comincia nel peggiore dei modi per il Milan. Al 53′, altra disattenzione della difesa rossonera, Laurienté si ritrova solo in area e batte Sportiello all’angolino. Sotto 3-1, il Milan ha un’altra reazione immediata e accorcia le distanze immediatamente con Jovic, lesto a ribattere in rete a porta vuota una corta respinta in uscita di Consigli su cross di Leao.

Sotto 3-2, il Milan continua a spingere e trova anche il gol del pareggio con un pregevole tiro di esterno di Chukwueze. Per la seconda volta però l’esultanza del nigeriano viene fermata dal VAR che decreta l’annullamento del gol per un altro fuorigioco millimetrico.

Entrano Giroud, Pulisic e Okafor e la spinta offensiva del Milan, seppur non continua, prosegue. Al 78′, Pulisic conclude troppo centralmente su Consigli e spreca un’occasione favorevole. Il 3-3, comunque, arriva all’84’. Lo segna Okafor, appena entrato in campo, con un tiro ravvicinato su sponda di Gabbia.

Il Sassuolo è sulle gambe e all’86 Giroud sparacchia alto sulla traversa un tiro che avrebbe meritato miglior sorte. Nel finale, il Sassuolo resiste ai residui assalti dei rossoneri e conquista un punto preziosissimo utile per la salvezza. Il Milan mantiene il +6 dalla Juve. Giovedì contro la Roma servirà ben altra prestazione.