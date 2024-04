I due incredibili gol annullati a Chukwueze in Sassuolo-Milan (FOTO)

Il Milan ha pareggiato al Mapei contro il Sassuolo, ma due episodi in particolare hanno lasciato amarezza. I gol annullati a Chukwueze stanno facendo discutere.

Non il risultato che si doveva conquistare oggi a Reggio Emilia. Il Milan ha pareggiato per 3-3, ma lo ha fatto in rimonta dopo un primo tempo horror. Sì, è stato il Sassuolo a portarsi in doppio vantaggio con le reti di Pinamonti e Laurentiè. Il Diavolo ha dovuto rincorrere l’avversaria dunque e la reazione non è tardata ad arrivare. Ad accorciare le distanze è stato infatti Rafael Leao sempre nel corso del primo tempo. C’è da dire, però, che il gol del portoghese è stato preceduto da quello di Samuel Chukwueze, ma annullato per fuorigioco.

Un fuorigioco quasi inesistente da come possiamo notare dall’immagine sotto. Come vediamo, il nigeriano è in offiside millimetrico. Ha la punta della spalla pochissimo avanti rispetto alla posizione dell’avversario. Un episodio che ha fatto discutere da subito, e gli animi si sono infuocati ancor di più nel secondo tempo, quando sempre Chuku ha segnato anche il 3-3, e sempre annullato per fuorigioco.

😳 A very close offside call on Chukwueze’s header pic.twitter.com/5pGIMyEe8c — SempreMilan (@SempreMilanCom) April 14, 2024

Chukwueze, il secondo gol sembra regolare

Sì, la seconda rete segnata da Samuel Chukwueze è stata annullata per fuorigioco ma ancor più incredibile e forse ingiusto della prima. Anche qui, l’offside è millimetrico, e sempre per una punta di spalla che sporge. In realtà, dalle immagini di DAZN, frutto della tecnologia del fuorigioco semi automatico, l’infrazione sembra davvero inesistente. Basta osservare l’immagine sotto per farsi un’idea.

🤯 The second Chukwueze offside pic.twitter.com/SMxyrlACh2 — SempreMilan (@SempreMilanCom) April 14, 2024



Due episodi che avrebbero probabilmente cambiato l’inerzia della gara e il risultato finale. Si è subito scatenata una polemica su tali temi. I tifosi rossoneri sono rimasti amareggiati e delusi dalle decisioni del VAR, dato che le irregolarità possono sembrare inesistenti. Come detto da Luca Marelli nel post-partita di DAZN, l’annullamento dei due gol è solo frutto della tecnologia del fuorigioco semi automatico, che ha captato le posizioni avanzate, seppur di millimetri, di Chukwueze sull’avversario.