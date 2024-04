Il Milan sfida la Juve: 15 milioni per il nuovo difensore

Milan e Juventus mettono nel mirino uno dei difensori più promettenti nel calcio europeo: la valutazione è di 15 milioni

Il Milan continua a studiare un grande colpo in difesa e si prepara a sfidare la Juventus di Giuntoli. Mentre la pista che porterebbe ad Adarabioyo si sta complicando terribilmente, complice l’inserimento sul difensore del Fulham di due big di Premier, si starebbe riaprendo incredibilmente la possibilità di un affondo per uno dei centrali più promettenti d’Europa, un calciatore a lungo seguito dai rossoneri, e già presente anche sul taccuino del Football Director bianconero.

Non è un segreto che il club voglia regalare a Pioli, o al suo erede, almeno un nuovo centrale difensivo in grado di alzare il livello della retroguardia rossonera, complice anche l’uscita di Kjaer, ormai ai saluti. Non a caso, nelle ultime settimane sono tanti i nomi di difensori più o meno importanti accostati al club milanese.

E se alcune ipotesi, come quella che porterebbe ad Alessandro Buongiorno del Torino, continuano a sembrare poco praticabili dal punto di vista economico, e anche a causa della concorrenza serrata di altre big italiane, torna a prendere quota l’ipotesi di un difensore giovane (classe 2000), con una buona esperienza internazionale e un costo tutto sommato contenuto, grazie anche a un contratto in scadenza nel 2024.

Milan, torna di moda un difensore: piace anche alla Juve, possibile duello sul mercato

Se in classifica in questo momento il duello tra Milan e Juventus sembra essere terminato, grazie anche allo sprint che ha permesso alla squadra di Pioli di guadagnare stabilmente il secondo posto, in vista della prossima estate potrebbe aprirsi un nuovo scontro tra rossoneri e bianconeri, stavolta per un difensore che seguito da Giuntoli fin dai tempi del Napoli.

Accostato più volte anche al Milan, Maxence Lacroix, centrale francese del Wolfsburg, continua a essere monitorato con grande attenzione dai rossoneri. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, nelle ultime due settimane il calciatore sarebbe stato visto per due volte dal vivo dal direttore sportivo, Antonio D’Ottavio, destando peraltro un’ottima impressione.

Con tutta probabilità, potrebbe essere lui quindi l’uomo giusto per rinforzare la retroguardia rossonera in vista della prossima stagione. Anche se il fattore decisivo potrebbe essere, ancora una volta, quello economico.

Nonostante il contratto in scadenza nel 2025, il Wolfsburg continua a chiedere per il suo cartellino non meno di 15 milioni di euro. Una valutazione ancora piuttosto alta per un giocatore che, tra circa dodici mesi, potrebbe trovare una nuova sistemazione a parametro zero. Dovesse però il club tedesco abbassare le proprie pretese, la sensazione è che il Milan possa quantomeno provarci. Ma se ne riparlerà tra qualche settimana, probabilmente alla fine di questa stagione in cui i rossoneri hanno ancora molto da dire.