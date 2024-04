Milan, annuncio clamoroso su Pioli: “Il suo percorso in rossonero è finito, e lui lo sa”

Si torna a parlare del futuro di Stefano Pioli dopo gli ultimi risultati deludenti del Milan: il suo destino sembra già scritto

Il destino di Stefano Pioli al Milan è già scritto. E forse lo era ancor prima della sconfitta, dolorosissima, a San Siro contro la Roma e del pareggio esterno con il Sassuolo. Per quanto si fosse ricominciato a parlare addirittura di un suo possibile rinnovo di contratto, la sensazione è che l’idea di cambiare guida tecnica fosse ancora presente in buona parte della dirigenza rossonera. E che lo stesso allenatore, nonostante le dichiarazioni di circostanza, stesse cominciando a capire di dover cambiare aria.

Si spiegherebbero così le tante voci riguardanti il suo futuro, con i rumor di mercato che, negli ultimi tempi, lo avrebbero accostato più volte ad altre panchine importanti in Italia, come quella del Napoli. E si spiegherebbero anche i tanti contatti, veri o presunti tali, tra i vertici del club e allenatori del calibro di Lopetegui, Conte e Paulo Fonseca, tutte ipotesi, per motivi diversi, verosimili in vista di un nuovo progetto.

Se quindi secondo molti commentatori il destino dell’allenatore dipenderà solo dal risultato della sfida dell’Olimpico con la Roma, che potrebbe rilanciare le sue ambizioni di permanenza al Milan o decretare la fine della sua avventura, altri sono convinti che, comunque vadano le cose, il suo futuro sia già segnato. E sia un addio scontato e inevitabile.

Annuncio clamoroso sul futuro di Pioli: sarà addio al Milan, il possibile motivo

A far parte della schiera di commentatori certa di un addio tra Pioli e il Milan è l’ex calciatore Marco Parolo, un pupillo di Pioli ai tempi della Lazio, oggi tra i principali talent di DAZN.

Intervenuto ai microfoni dell’emittente subito dopo la partita tra Sassuolo e Milan, l’ex centrocampista ha chiarito il proprio pensiero, senza nascondere le proprie sensazioni: “Pioli dice sempre che del futuro se ne parlerà a fine stagione, ma secondo me sa bene che il suo percorso in rossonero potrebbe essere alla fine“.

Il punto, secondo Parolo, è che l’attuale tecnico rossonero non vuole chiudere il suo percorso milanista con una stagione anonima. Vorrebbe finire bene, con una squadra in crescita, con una proposta di gioco evidente, ed è per questo che starebbe dando tutto se stesso anche in questa fase della stagione per cercare di portare a casa risultati importanti.

Da qui a dire che questo atteggiamento basterà per farlo rimanere al Milan anche l’anno prossimo, però, ce ne passa: “Personalmente io lo vedo lontano, e non per demeriti suoi. La sensazione è che ci sia la volontà nella società di aprire un nuovo ciclo in un’altra versione, nonostante i giocatori sembra stiano comunque con lui. Ma a decidere è la proprietà, non i giocatori“. Un’analisi che sembra quantomeno verosimile, in attesa di un destino che, in una direzione o nell’altra, si realizzerà tra poche settimane.