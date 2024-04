Ha scelto l’Arsenal: niente da fare per il Milan

Uno dei sogni del mercato rossonero andrà sicuramente in Premier League: prezzo altissimo, non ci sono speranze per il club italiano.

Il Milan sta lavorando per l’acquisto di un goleador e certamente la “consulenza” di un grande ex centravanti come Zlatan Ibrahimovic sarà utile. Lo svedese è pienamente coinvolto nelle strategie del calciomercato e la sua opinione avrà un peso nelle scelte finali.

Gerry Cardinale lo ha investito di un ruolo importante, anche se formalmente è “solo” un advisor e non rientra nel management sportivo rossonero. Si fida di lui. Ibra è già all’opera per la prossima campagna acquisti, confrontandosi ovviamente con Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio. Sa quanto sia importante prendere un bomber capace di dare garanzie in termini di gol e di partecipazione attiva al gioco della squadra.

Niente Milan, il goleador vola in Premier League

Stando alle indiscrezioni, uno dei profili preferiti di Ibrahimovic sarebbe il connazionale Viktor Gyokeres, stella dello Sporting CP. In questa stagione 36 gol e 15 assist in 43 presenze totali. Sicuramente lascerà Lisbona, ma lo farà a caro prezzo. Un prezzo che il Milan non può pagare.

Nel contratto del bomber svedese c’è una clausola di risoluzione da 100 milioni di euro e lo Sporting vorrebbe incassare tale cifra dalla cessione del suo gioiello. C’è la possibilità di trattare il prezzo con l’inserimento dei bonus, però la valutazione è comunque fuori dalla portata della società rossonera. Il futuro del giocatore è in Premier League, dove hanno ben altre disponibilità economiche.

Secondo quanto spiegato da FootballTransfers.com, l’Arsenal ha Gyokeres come obiettivo principale per l’attacco e lo svedese ha già detto sì al trasferimento nella squadra di Mikel Arteta. Il problema l’investimento da fare, visto che lo Sporting vorrebbe almeno 80 milioni di base fissa alla quale aggiungere poi dei bonus per arrivare ai 100 milioni della clausola. I Gunners vogliono negoziare e arrivare a spendere una cifra inferiore.

Per Gyokeres è l’Arsenal la prima scelta per il suo futuro. Recentemente si è parlato anche del Chelsea, ma Football Transfers scrive che dalla scorsa estate non è stato fatto alcun approccio concreto con i rappresentati dell’attaccante. All’epoca lui voleva giocare in una squadra che gli desse la possibilità di mettersi alla prova in una competizione europea e per questo ha preferito lo Sporting rispetto ad altre opzioni, comprese Wolverhampton e Torino.

Ora l’ex Coventry vuole giocare in Champions League e con l’Arsenal avrebbe tale possibilità. Invece, il Chelsea rischia di non giocare nelle coppe europee nella prossima stagione.