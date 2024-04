Milan, scatta la squalifica: Pioli rischia l’emergenza nel derby

In Sassuolo-Milan è stato ammonito uno dei giocatori diffidatati e pertanto non potrà giocare contro l’Inter: non una bella notizia.

Il 3-3 al Mapei Stadium di Reggio Emilia è un risultato molto deludente per la squadra di Stefano Pioli, che ha sprecato l’occasione di allungare sulla Juventus. Tante energie messe in campo alla ricerca di una vittoria che non è arrivata, non il modo ideale per arrivare alla sfida europea decisiva di giovedì prossimo contro la Roma.

Il Milan ha preso tre gol assurdi ed è la nona difesa della Serie A con 37 reti subite in 32 giornate, decisamente troppi. Le disattenzioni del reparto sono state numerose in questa stagione e anche contro il Sassuolo sono stati incassati gol evitabilissimi. All’Olimpico e poi nelle successive partite contro Inter e Juventus serviranno prestazioni molto diverse difensivamente.

Verso Milan-Inter: difesa ridotta al minimo?

Stefano Pioli dovrà capire le condizioni di Simon Kjaer, che è uscito da Sassuolo-Milan con un problema muscolare a un flessore. La speranza è quella di recuperarlo, sarebbe utile avere un’opzione in più nella retroguardia, anche se la coppia titolare a Roma sarà Gabbia-Tomori.

Chi mancherà sicuramente nel derby contro l’Inter di lunedì 22 aprile è Malick Thiaw, che era diffidato ed è stato ammonito nel corso di Sassuolo-Milan. Un cartellino giallo un po’ esagerato quello sventolato dall’arbitro Davide Massa all’ex Schalke 04, però ormai è andata così. Scatterà la squalifica e il tedesco non potrà giocare la prossima partita di campionato. Tra l’altro, lo stesso Thiaw a Reggio Emilia a un certo punto non camminava bene per un leggero fastidio muscolare, però nelle dichiarazioni post-gara Pioli non ha detto nulla e quindi forse non si tratta di qualcosa di preoccupante. Forse era un semplice crampo.

Pioli contro l’Inter rischia di trovarsi in emergenza in difesa, dato che c’è già Pierre Kalulu fuori per infortunio. Se Kjaer non dovesse recuperare, allora probabilmente il mister rossonero dovrà convocare Jan-Carlo Simic della Primavera. Il 18enne serbo ha già debuttato in Prima Squadra e ha anche segnato contro il Monza a San Siro. Andare in panchina nel derby sarebbe una bella emozione.