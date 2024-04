Pato: “Mi volevano tutti ma scelsi il Milan per un motivo”, poi l’aneddoto su Kaladze: “Mi ha colpito e…”

Bella intervista di Pato per FourFourTwo. L’ex rossonero ha parlato della sua storia al Milan rivelando degli aneddoti importanti. Le sue parole.

Pato è uno di quei calciatori che faranno sempre brillare gli occhi ad ogni tifoso rossonero. La sua storia al Milan è stata bella ed intensa, seppur tacciata dai numerosi infortuni. Insomma, il brasiliano con la maglia del Diavolo ha fatto tanto e fatto vedere un talento unico e raro, ma la grande sensazione è che avrebbe potuto fare ancor di più se solo il fisico non lo avesse abbandonato così tante volte. Lui, comunque, resta un cuore rossonero, come ha spesso ribadito.

Oggi, è un attaccante ancora in attività seppur sia svincolato. Dopo l’esperienza al San Paolo, in questa stagione, si è fermato nuovamente e non è chiaro se tornerà o meno a calcare il campo da gioco. Dopo il Milan, ha provato più volte a rilanciarsi sia in Europa che in America, ma anche in Cina. Le gesta compiute con la maglia rossonera non è però stato in grado di replicarle. Per questo, probabilmente, resta così legato al Milan.

Un attaccamento che è tornato a ribadire nella sua ultima intervista, rilasciata ai microfoni di FourFourTwo. Alexander Pato si è raccontato nella scelta di approdare al Milan, quando i club che lo volevano in Europa erano tanti e tutti potenti.

Pato: “Non potevo rifiutare quell’offerta”

Pato è tornato indietro nel tempo, raccontando innanzitutto del suo trasferimento dal Sud America all’Europa, per il Milan: “All’Internacional stavo facendo molto bene. A dire il vero ero abbastanza felice lì, ma semplicemente non potevo rifiutare un’offerta da un club come il Milan. All’epoca era praticamente la migliore squadra del mondo, con Ronaldo – il mio idolo – oltre a Kakà, Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Serginho, Emerson, Dida… potrei continuare!”.

Una scelta forse non semplice? Affatto, perché nonostante l’enorme concorrenza per lui, non ha mai avuto dubbi sulla decisione da prendere. Si è così espresso in merito: “Ho ricevuto richieste da Ajax, PSV, Chelsea, Barcellona e Real Madrid, ma ho detto sì al Milan perché è la squadra più forte del mondo”.

Infine, Pato ha raccontato un simpatico aneddoto dei suoi primi allenamenti a Milanello. Una volta arrivato, ha subito capito che l’ambiente era ambizioso e competitivo. L’episodio con Kaladze glielo ha fatto capire presto: “Storia divertente: Kaladze mi ha colpito in una delle mie prime sessioni e ho pensato: ‘Gesù, ma cosa mi ha fatto?’. Dopo, Kakha prende la palla, io corro e lo anniento completamente. Lui vola. Alla fine si è alzato, mi ha guardato male e ho pensato: ‘Dio, mi ucciderà per questo’. Ma ha detto: ‘ Bravo! È così che giochi, ragazzo.’ Abbiamo riso tutti.”