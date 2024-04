Sassuolo-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 32esima giornata della Serie A 2023/2024.

Dopo l’amara sconfitta in Europa League contro la Roma, il Milan si rituffa sul campionato. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha la chance di blindare il secondo posto in classifica, dato che Juventus e Bologna hanno pareggiato sabato. Il Sassuolo è in zona retrocessione e farà di tutto per conquistare un buon risultato, però la squadra di Stefano Pioli parte come favorita. Visto che giovedì ci sarà il ritorno contro la Roma, oggi nella formazione rossonera è stato applicato un parziale turnover.

15:52 Sassuolo-Milan 2-1: primo tempo concluso! 45’+4′ – L’arbitro Massa fischia la fine della prima frazione di gioco.

15:46 Milan in pressing 45′ – Consigli respinge prima la botta di Florenzi e poi quella di Hernandez. 45′ – Magia di Theo, che entra in area e da posizione defilata calcia sull’esterno della rete invece di provare a servire un compagno meglio piazzato.

15:38 Milan pasticcione in difesa 36′ – Sassuolo pericoloso in area rossonera, la squadra di Pioli si salva non senza affanni.

15:35 Equilibrio a Reggio Emilia 32′ – Dopo il cooling break, fase di equilibrio in campo.

15:26 Fiammata del Sassuolo 24′ – Volpato ci prova col sinistro dalla distanza, Sportiello è bravo a tuffarsi e a respingere prima di bloccare definitivamente il pallone.

15:22 Sassuolo-Milan 2-1: Leao accorcia 20′ – Leao fantastico, si libera al tiro con una magia dentro l’area e trafigge Consigli.

15:19 Gol annullato a Chukwueze 17′ – Rete non convalidata a Chukwueze per un leggero fuorigioco. Peccato, il suo colpo di testa vincente sarebbe stato utile per rimontare. 19′ – Ammonito Ferrari per fallo netto su Loftus-Cheek.

15:15 Thiaw spreca 13′ – Miracolo di Consigli sul colpo di testa ravvicinato di Thiaw.

15:12 Sassuolo-Milan 2-0! 10′ – Laurienté scappa a Florenzi, arriva in area e calcia una prima volta trovando la respinta di Sportiello, poi è lesto a mettere in rete.

15:10 Theo impreciso, cambio nel Sassuolo 8′ – Theo Hernandez dal limite dell’area calcia rasoterra di sinistro, pallone fuori non di molto. 9′ – Toljan infortunato, Ballardini inserisce Tressoldi.

15:07 Laurienté ci prova 7′ – Laurentié punta Kjaer ed entra in area, tiro di sinistro che si spegne sull’esterno della rete.

15:05 Sassuolo-Milan 1-0 4′ – Pinamonti trafigge Sportiello con una potente girata di destro dall’interno dell’area, Sportiello non può nulla. Difesa rossonera addormentata.

15:02 Milan subito pericoloso 1′ – Schema su corner, Adli batte per il tiro al volo di Florenzi: pallone fuori.

15:00 Sassuolo-Milan iniziata! 1′ – L’arbitro Massa ha fischiato l’inizio del match, dopo il minuto di silenzio osservato in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto nella centrale idroelettrica di Suviana.