Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan, match valido per la 32esima giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 15.00. Pioli fa turn over.

Il Sassuolo ospita oggi il Milan al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di una gara che si presagisce calda e agguerrita. I motivi sono chiari: i padroni di casa sono alla disperata caccia di punti per uscire dalla zona retrocessione, mentre i rossoneri hanno tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta in Europa League contro la Roma nell’andata dei quarti a San Siro. Inoltre, il Milan ha la possibilità di approfittare dell’ultimo pareggio della Juventus per aumentare la distanza e consolidare ancora il secondo posto.

Dunque, sarà pomeriggio di emozioni al Mapei. Chiaramente, il Sassuolo ha avuto una settimana intera per studiare l’avversario e preparare la partita. Ballardini ha motivato i suoi in questi giorni per provare a fare una bella figura contro la seconda della classe. Quanto al Milan, solo 48 ore per prepararsi alla sfida di campionato, con in mezzo la brutta notizia dell’infortunio di Mike Maignan. Ebbene sì, il Diavolo sarà orfano del suo portiere titolare che ha rimediato un affaticamento muscolare.

Magic Mike non è di fatto partito con la squadra per Reggio Emilia e farà il possibile per recuperare entro il ritorno di Europa League contro la Roma in programma giovedì. Ad ogni modo e come preannunciato in settimana, Stefano Pioli ha attuato un discreto turn over per affrontare il Sassuolo oggi alle 15.00. Una scelta lecita dati gli impegni infrasettimanali della coppa europea. Scopriamo dunque come l’allenatore rossonero e Davide Ballardini hanno deciso di schierare le proprie squadre oggi. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali.

Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlić, Ferrari, Viti; Boloca, Obiang; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo; Doig, Kumbulla, Missori, Tressoldi; Henrique, Lipani, Račić; Bajrami, Ceide, Defrel, Mulattieri. All.: Ballardini.

Formazione MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjær, Thiaw, Hernández; Adli, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leão; Jović. A disp.: Nava, Raveyre; Calabria, Gabbia, Terracciano, Tomori; Bennacer, Pulisic, Reijnders, Zeroli; Giroud, Okafor. All.: Pioli.