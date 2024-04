Un’ala italiana per il Milan: sondaggio a sorpresa

Nuovo possibile colpo offensivo per il Milan. I rossoneri e i rivali della Lazio stanno sondando il terreno per questo esterno top.

La priorità del mercato estivo in casa Milan, senza ombra di dubbio, sarà l’acquisto di un centravanti. Un calciatore che possa garantire gol e presenza in area di rigore, ma che soprattutto riesca a non far rimpiangere la leadership offensiva di Olivier Giroud.

Il francese è destinato a lasciare l’Italia e volare negli States per concludere la carriera in un campionato meno competitivo ma più ricco e comodo. Il Milan è al lavoro per rimpiazzarlo, ma quello del centravanti non sarà l’unico nuovo innesto previsto dalla dirigenza rossonera durante l’estate 2024.

Possibili altri ritocchi importanti negli altri reparti, ma bisognerà anche valutare l’eventuale sostituzione dei possibili partenti. C’è chi è già sicuro che il Milan, come fatto lo scorso anno con Tonali, sia pronto a sacrificare almeno un big della rosa. Come ad esempio Rafael Leao, deludente giovedì in Europa League e richiestissimo dalle maggiori società europee.

Ecco perché nelle ultime ore gli osservatori milanisti hanno posto l’attenzione su un altro esterno offensivo, un calciatore che in Serie A già si è conquistato numerosi apprezzamenti a suon di gol e di giocate eccellenti.

Non solo Zirkzee: il Milan punta un altro gioiello del Bologna

Come sostiene il cronista esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan si sarebbe messo sulle tracce di Riccardo Orsolini, il talentuoso numero 7 del Bologna ed anche in odor di nazionale. Un calciatore che sta vivendo il momento più alto della sua carriera, anche grazie all’exploit in generale della formazione di Thiago Motta.

Orsolini è un’ala destra, di piede mancino, esplosivo e molto abile in fase realizzativa. Le sue recenti prestazioni, che hanno portato a 10 reti e due assist in campionato, gli stanno facendo guadagnare la considerazione dei top club italiani. Oltre al Milan anche la Lazio è molto interessata ad assicurarsi le prestazioni del classe ’97 nativo di Ascoli Piceno.

Il piano del Milan potrebbe essere quello di sacrificare Rafa Leao, nel caso di un’offerta stellare nei confronti del numero 10 rossonero, spostare Christian Pulisic sulla corsia sinistra ed ingaggiare un’ala destra proprio come Orsolini, per completare il reparto offensivo. Tenendo presente che a destra ci sono sempre Samuel Chukwueze ed il rientrante Luka Romero.

Non sarà facile però convincere il Bologna, bottega molto cara, a lasciar partire Orsolini. Anche se il club emiliano potrebbe concedere il trasferimento al numero 7 in caso di proposta irrinunciabile. Si parla di una valutazione sui 25-30 milioni di euro per l’ex calciatore di Ascoli, Juve e Atalanta.