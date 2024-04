Clamoroso De Ketelaere: così ritorna al Milan

Arrivano delle dichiarazioni sorprendenti di Charles De Ketelaere, il fantasista belga di proprietà Milan ma oggi in prestito all’Atalanta.

Lo scorso anno è stato considerato uno degli abbagli di mercato più grandi del Milan degli ultimi tempi. Il suo acquisto, costato quasi 35 milioni di euro bonus compresi, potrebbe persino essere stato il pretesto per il licenziamento di Paolo Maldini e Ricky Massara dalla dirigenza.

Parliamo ovviamente di Charles De Ketelaere, attaccante e fantasista belga che il Milan aveva strappato al Bruges nell’estate 2022, come ‘regalo’ a Stefano Pioli per lo Scudetto. Peccato che il classe 2001 abbia vissuto una prima annata in Serie A totalmente da dimenticare, senza neanche un gol segnato e prestazioni opache.

Da qui la decisione, nell’estate successiva, di mettere De Ketelaere sul mercato. Ad approfittarne, individuando una grande occasione, è stata l’Atalanta. I bergamaschi hanno preso in prestito l’attaccante, cercando di rigenerarlo e mettendolo in condizione di far bene sotto l’egida di Gian Piero Gasperini.

CDK, futuro al Milan: ecco da cosa dipenderà

La scelta dell’Atalanta è stata azzeccata: De Ketelaere ha ritrovato fiducia, sorrisi e gol, diventando un punto di forza per l’attacco della Dea. Il suo score è decisamente migliore di quello visto con il Milan: 10 reti ed 8 assist in tutte le competizioni finora.

Ma quale futuro è previsto per CDK? A parlarne apertamente è stato lo stesso fantasista belga, interpellato dal portale del suo paese d’origine Hln.be, in cui non ha escluso una clamorosa ipotesi di ritorno: “Sarei felice di restare all’Atalanta, mi trovo bene qui. Un ritorno al Milan? Perché no, loro sono un top club. Ma voglio giocare, non restare fermo in panchina”.

Secondo i quotidiani italiani il ritorno di De Ketelaere per fine prestito non è dunque da escludere. Molto dipenderà da due fattori: il primo è la scelta dell’Atalanta, che ha in mano il suo destino. Spendendo i 23 milioni di euro pattuiti si aggiudicherà il cartellino del 23enne belga senza che nessuno possa mettere bocca. L’altro riguarda invece chi sarà il prossimo allenatore del Milan.

Uno dei motivi per cui l’ex Bruges non è riuscito ad esprimersi in rossonero è il feeling mancato con Stefano Pioli, che non è riuscito a trovargli una collocazione nel suo 4-2-3-1 e l’ha di fatto escluso dalla formazione titolare. Con un altro tecnico e con un altro sistema di gioco (magari a due punte), De Ketelaere potrebbe tornare utile anche al Milan, facendo tesoro dell’esperienza positiva in nerazzurro.