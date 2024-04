Dal Real Madrid al Milan, ha comunicato la sua decisione: può arrivare in estate

Indiscrezione cruciale dalla Francia. Il giocatore ha scelto di lasciare il Real Madrid in estate e potrebbe approdare proprio al Milan. I dettagli.

Il Milan ha avviato la sua programmazione del mercato estivo, lo stesso che dovrà portare a Milanello rinforzi per ogni reparto. Si parla tanto del futuro attacco rossonero, ma grande attenzione Furlani e Moncada la stanno riservando anche per la difesa e il centrocampo. Per quest’ultimo reparto, le ricerche dei profili ideali sono iniziate da diversi mesi. Il Diavolo sembra intenzionato a puntare su giocatori giovani ma di estrema qualità.

D’altronde, servirà sostituire Rade Krunic, il bosniaco che ha lasciato Milano a gennaio e che il Milan non ha rimpiazzato subito. La sensazione, però, è che Geoffrey Moncada stia ricercando un profilo diverso da Krunic e che possa giocare tanto a centrocampo quanto al centro della trequarti. Insomma, un nuovo Loftus-Cheek, che possa appunto interscambiarsi con l’inglese in quel ruolo. Il nome che è stato e probabilmente è ancora più in voga per i rossoneri porta ad Ouedraogo dello Schalke 04.

Il talento classe 2006 è giovane ma di grandissima qualità, non a caso ha varie estimatrici oltre al Milan e tutte importanti. Ma non soltanto Ouedraogo. Il Milan sta osservando da tempo un profilo simile al tedesco, che però milita in Spagna, tra le fila del Real Madrid. No, non il vecchio caro Brahim Diaz. C’è una novità importantissima su questo fronte.

Milan, sì al vecchio sogno di mercato: può arrivare in estate

Il profilo in questione non può che essere Arda Guler, finissimo talento turco che il Milan segue da una stagione intera ma che poi ha scelto il Real Madrid la scorsa estate. Si tratta di un classe 2005 con qualità da vendere ma che dopo i 20 milioni di euro spesi dai blancos per lui, non sta trovando spazio e considerazione sperati nella capitale spagnola. Un grave infortunio lo ha fermato ad inizio stagione, ma tornato a disposizione sta praticamente recluso in panchina. Carlo Ancelotti continua a glissare alle domande sull’assenza di Guler dal campo e secondo FootMercato il giocatore ha preso un’importante scelta.

Solo 98′ minuti giocati da Arda quest’anno con la maglia dei blancos, in tutte le competizioni. Troppo poco per chi dovrebbe invece esplodere e fare subito la differenza nel calcio che conta. Nell’ultima di campionato giocata contro il Maiorca è arrivata la goccia a far traboccare il vaso, spiega la fonte francese. Ancelotti ha fatto turn over, e tutti si aspettavano di vedere Guler in campo. Ma, al contrario, neanche un minuto gli è stato concesso.

Fatto che ha condotto il talento classe 2005 a comunicare la sua decisione per il futuro. Guler ha chiesto al Real Madrid di essere ceduto in estate. Ha voglia di mettersi in mostra ed essere protagonista in una squadra importante. I blancos sembrano pronti ad accontentarlo, seppur si presagisca una partenza in prestito. Il Milan, che è uno dei club che più lo tiene d’occhio da mesi, potrebbe esser pronto a farsi avanti approfittando di una qualche formula vantaggiosa. Prima del Real, Moncada aveva già avuto contatti con la famiglia di Arda Guler. Il suo nome potrebbe tornare in auge nei piani alti di Casa Milan.