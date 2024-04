Il Milan si gode un Okafor da record: nessuno come lui in Serie A

Numeri importanti per Noah Okafor: l’attaccante elvetico continua a brillare, nessuno come lui in Serie A fino a questo momento

In un pomeriggio non proprio da ricordare per i tifosi del Milan, una delle poche liete notizie è arrivata ancora una volta da quel Noah Okafor troppo spesso sottovalutato. L’attaccante elvetico, anche in una giornata storta come quella di Reggio Emilia, è infatti riuscito a trovare grande soddisfazione a livello personale, mettendo a segno la rete del definitivo 3-3 che ha evitato al Milan una dolorosa sconfitta e gli ha permesso di conquistare un primato importante in Serie A.

In questo momento nel nostro campionato non c’è nessuno come l’attaccante svizzero arrivato al Milan la scorsa estate dal Salisburgo. Nonostante abbia giocato poco, utilizzato spesso e volentieri da mister Pioli come un vero jolly, un calciatore ‘tappabuchi’ da poter spostare a seconda delle necessità a destra, a sinistra o al centro del tridente, Okafor è riuscito a farsi trovare quasi sempre pronto.

Lo dimostrano i numeri, fin qui decisamente positivi, della sua stagione. In poco più di 700 minuti in campionato è riuscito a siglare 6 gol e a mettere a segno un assist. In sostanza, ha partecipato a un gol ogni 100 minuti. Una media decisamente positiva per un attaccante di classe 2000. E anche se in classifica marcatori resta, ovviamente, attardato, in un’altra particolare graduatoria in questo momento nel nostro campionato non c’è nessuno alla sua altezza.

Primato straordinario per Okafor, numeri incredibili: lo svizzero sta confermando le sue qualità

Non c’è nessuno in questo momento come Noah Okafor in Serie A. Almeno se si parla di impact player, di quei giocatori in grado di fare la differenza subito, dopo pochi minuti, partendo dalla panchina. Contro il Sassuolo l’attaccante rossonero è riuscito ad andare a segno al primo pallone toccato, regalando a Pioli un pareggio che, in un momento di grande pressing, sembrava quasi insperato dopo l’ennesima rete annullata a Chukwueze e le tante occasioni sprecate.

Ma quello di Reggio Emilia è solo l’ultimo di una lunga serie di gol per l’ex attaccante del Salisburgo, in grado di andare a segno più di ogni altro partendo dalla panchina nel nostro campionato.

Sono cinque al momento i gol da subentrato per Okafor, andato a segno anche contro Monza, Udinese e Lazio (andata e ritorno) partendo dalla panchina. Più di ogni altro giocatore nel nostro campionato.

In questa particolare graduatoria Frattesi, Viola e un altro attaccante rossonero, Luka Jovic. A dimostrazione di quante risorse abbia questa rosa forse troppo a lungo sottovalutata. E forse non solo da commentatori e opinionisti.