“Il Milan si sta preparando”: l’annuncio in diretta sull’allenatore spiazza tutti

In diretta tv è arrivato l’annuncio sul Milan: riguarda l’allenatore, le sue dichiarazioni spiazzano tutti. Cosa sta accadendo

Una telenovela. Sarà più o meno così il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan da qui fino a fine stagione. una decisione che sarà ufficializzata probabilmente a fine campionato anche se i protagonisti di fatto potrebbero aver già deciso.

Le ultime gare potranno, peò, anche cambiare idee ed opinioni incise nella pietra. Al momento il tecnico rossonero si gioca la riconferma ma sono in molti a prevedere un addio da Milanello a fine stagione. Un po’ alla luce dei risultati negativi in inverno che hanno portato all’eliminazione dalla Champions League ed a non lottare per il campionato un po’ perché dopo cinque anni, uno scudetto ed una semifinale di Champions League in via Aldo Rossi considerano concluso il ciclo.

Ciò nonostante sarebbe difficile, però, esonerare o comunque dare il benservito ad un tecnico fresco vincitore dell’Europa League. Ecco perché il cammino europeo potrebbe essere decisivo per il futuro di Pioli.

Milan, Zazzaroni svela il nome del nuovo tecnico sondato

In molti, però, ipotizzano come alla fine sarà addio. Tra questi anche il Direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Ospite nella trasmissione di Italia 1, ha svelato come il Milan stia già sondando altri tecnici. “Un’ipotesi ed un’idea c’è già di cambiare, con la società che si sta preparando al cambiamento”.

Il noto giornalista ha anche svelato il nome che sarebbe in pole. “Julen Lopetegui è un nome concreto, con il Milan che già in due occasioni l’ha incontrato. Si tratta di un bravo allenatore” ha poi chiosato sottolinenado anche il soprannome poco edificante che ha in Spagna, soprattutto sdopo la non felice esperienza al Real Madrid.

In questo momento, quindi, è proprio l’allenatore spagnolo l’uomo più vicino a trasferirsi a Milanello. Molto più complessa la pista che conduce a Thiago Motta, con il bolognese che sembra già opzionato dalla Juventus metre resta sempre in piedi la pista che conduce ad Antonio Conte, pur se al momento appare poco percorribile, anche per la concorrenza del Napoli.

E proprio a Napoli potrebbe finire Stefano Pioli in caso di addio al Milan, con l’allenatore molto apprezzato dal presidente De Laurentiis fin da quando i rossoneri eliminarono nella scorsa stagione i partenopei nei quarti di Champions League.