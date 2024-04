Milan, il Manchester United vuole chiudere: colpo a zero

I Red Devils si sono inseriti con forza nella corsa per uno degli obiettivi rossoneri: anche il Tottenham è una seria pretendente.

In questa fase della stagione i club iniziano ad approfondire maggiormente alcuni discorsi di calciomercato. Ad esempio, ci sono dei giocatori in scadenza di contratto a fine giugno che possono essere bloccati e tesserati a “parametro zero”. Anche il Milan valuta le occasioni, ovviamente.

Giorgio Furlani ha anticipato che la prossima campagna acquisti estiva sarà diversa dalla precedente, con meno volti nuovi che arriveranno a Milanello. Tuttavia, non dovrebbero comunque essere pochi i nuovi innesti rossoneri, perché ci sarà bisogno di più interventi per migliorare e completare la squadra.

Milan, attenzione al Manchester United

In difesa probabilmente arriverà almeno un centrale, considerando la probabile partenza di Simon Kjaer. Oltre ad alcuni nomi che richiedono degli investimenti importanti, ad esempio Alessandro Buongiorno del Torino, ci sono anche delle occasioni a parametro zero che Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio stanno valutando.

Un profilo che da mesi viene accostato al Milan e che era già un obiettivo per il mercato di gennaio è Tosin Adarabioyo. Il 26enne inglese va in scadenza a fine giugno e vuole cambiare squadra, anche se il Fulham sta facendo il possibile per convincerlo a rimanere con un contratto più ricco. Ma ci sono società importanti della Premier League e non solo che lo hanno messo nel mirino, normale che sia attirato da un cambiamento che gli permetta di fare uno step importante nella sua carriera.

Secondo quanto spiegato da TeamTalk, il Manchester United e il Tottenham si sono fatti avanti concretamente per cercare di fargli firmare un accordo. Sono i due club meglio posizionati per assicurarsi Adarabioyo. I Red Devils hanno avuto parecchi problemi in difesa in questa stagione e hanno bisogno di rinforzarsi. Oltre al centrale del Fulham, anche Jarrad Branthwaite dell’Everton è nella lista dei potenziali acquisti. Jonny Evans e Raphael Varane potrebbero lasciare Old Trafford, dunque un innesto può non bastare.

Il Manchester United è certamente una destinazione gradita per Adarabioyo, che potrebbe essere uno dei nuovi colpi della gestione INEOS. La società guidata da Sir Jim Ratcliffe ha acquistato il 25% delle azioni e nell’accordo è previsto che gestisca l’area sportiva del club con dei propri manager. Il direttore sportivo prescelto è Dan Ashworth, che lascerà il Newcastle United. Si era parlato anche di Paolo Maldini, però è stato preferito un dirigente già esperto in Premier League.