Milan, l’Inter sfida i rossoneri: due obiettivi nel mirino

Il Milan pronto ad una sfida totale con l’Inter: due obiettivi sono anche nel mirino dei nerazzurri

Una frenata al termine di una gara pirotecnica: al Mapei Stadium di Reggio Emilia è finita con uno spettacolare 3-3 che, di fatto è quasi ininfluente ai fini dell’obiettivo rossonero. Certo, avvicina l’Inter solo al 20mo scudetto ma di fatto era questione di giorni.

Per la corsa alla Champions League, invece, nessun contraccolpo: in questa giornata, infatti, nessuna delle avversarie dei rossoneri ha centrato l’obiettivo pieno, in attesa dell’Atalanta impegnata contro il Verona.

Il pari del Milan, ma anche quello della Juventus e del Bologna ha reso invariate le distanze. Il Milan è ora concentrato solamente sulla gara di ritorno dei quarti di finale in attesa poi di definire il futuro in vista della prossima stagione.

Questo dipenderà anche per quello di Stefano Pioli, che si giocherà le sue chance nelle prossime settimane. Definita la questione allenatore sarà poi tempo di pianificare il mercato in entrata, con gli acquisti da fare ed eventualmente le cessioni.

Milan, Buongiorno ed Hermoso nel mirino: sfida all’Inter

Ed in entrata gli obiettivi del Milan costringeranno il club a scontrarsi con avversari agguerriti. I rossoneri hanno individuato nella difesa uno dei reparti da rinforzare quasi ad ogni costo. Nel mirino c’è proprio un profilo che fin qui ha fatto benissimo con il suo club, tanto da conquistare la chiamata di Luciano Spalletti con l’Italia.

Il riferimento è ad Alessandro Buongiorno, uno dei calciatori più interessanti d’Italia. Il Milan già in inverno aveva sondato il terreno con il Torino ma Cairo alzò un muro invalicabile: almeno 40 milioni di euro di valutazione. Cifra che il patron granata chiederà anche la prossima estate.

Buongiorno è però finito anche nel mirino dell’Inter: il difensore del Toro è abituato a giocare nella difesa a tre ed è quindi finito nel mirino di Marotta per rinforzare il reparto nella prossima stagione.

Non solo Buongiorno, però. Anche per un altro obiettivo il Milan sarà chiamato a battagliare con l’Inter. Si tratta di Mario Hermoso, difensore centrale ma anche terzino sinistro dell’Atletico Madrid che ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e non rinnoverà.

Lo spagnolo è quindi acquistabile a parametro zero e per questo è appetibile. Si profila, quindi, una vera e propria guerra aperta tra le due formazioni meneghine, con una sfida che dal campo si trasferirà anche nei saloni del calciomercato.