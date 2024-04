@ML – Milan: l’esito degli esami per Kjaer, le ultime su Maignan e Thiaw

Le ultime novità legate ai giocatori acciaccati in vista della partita contro la Roma di giovedì, valevole per il ritorno dei Quarti di Europa League

La partita contro il Sassuolo è già il passato. Il Milan e Stefano Pioli pensano al match contro la Roma, valevole per il ritorno dei Quarti di finale di Europa League.

Servirà una prova diversa rispetto a quella dell’andata per riuscire a ribaltare l’uno a zero firmato Mancini. La squadra rossonera è così pronta a preparare la partita dell’Olimpico.

Milan, il difensore salta Roma

Le attenzioni stamani erano puntate sui giocatori acciaccati, a partire da Simon Kjaer, che si è sottoposto ad una risonanza magnetica alla coscia sinistra, che ha escluso lesioni muscolari. Farà una settimana di cure e poi verrà rivalutato.

🚨 #Milan 🔴⚫️

-Questa mattina #Kjaer si è sottoposto ad una risonanza magnetica alla coscia sinistra che ha escluso lesioni muscolari. Farà una settimana di cure e poi verrà rivalutato. – Nessun problema per #Thiaw e #Maignan verso la #Roma @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) April 15, 2024

Il danese dunque non prenderà parte alla trasferta contro la Roma. Ci saranno all’Olimpico, invece, sia Thiaw che Maignan: come appreso da MilanLive.it, entrambi non hanno problemi e dovrebbero dunque essere a disposizione del mister. Una buona notizia quella relativa al tedesco, che rischiava di vedere il Diavolo in totale emergenza difensiva, all’Olimpico. Emergenza che potrebbe essere comunque al derby, contro l’Inter, vista la squalifica dell’ex Schalke 04.