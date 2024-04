Pioli in un’altra big italiana: nuove conferme

A Milano tiene banco ancora il futuro di Stefano Pioli: arriva l’annuncio in diretta tv sul tecnico rossonero in vista della prossima stagione

Una stagione altalenante, un secondo posto che non può certo soddisfare visto il blasone del Milan. Cardinale l’ha detto chiaramente ed il suo diktat l’ha già dato: vuole una squadra vincente, che anzi coppe e trofei a iosa come nell’epopea di Silvio Berlusconi.

La dirigenza si dovrà quindi regolare di conseguenza in vista della prossima stagione. E c’è da decidere anche il futuro di Stefano Pioli. Una sorta di montagne russe la sua stagione: le grandi difficoltà invernali hanno impedito al Milan di lottare veramente per lo scudetto.

I tanti, troppi punti persi hanno tagliato fin troppo presto i rossoneri dalla lotta scudetto ed ora i rossoneri dovranno quantomeno cercare di ribaltare la sconfitta contro la Roma patita nella gara di andata nei quarti di finale di Europa League.

Il risultato nelle coppe dipenderà anche il futuro di Stefano Pioli. Nelle prossime settimane si giocherà le chance di restare seduto sulla panchina della formazione rossonera anche per quanto riguarda la stagione 2024/2025.

Milan, Pioli in bilico: il tecnico resta in Serie A

Gli ultimi risultati non hanno certo rinsaldato la panchina di Pioli, anzi: la sconfitta di giovedì scorso davanti agli occhi di Cardinale non è stata il miglior spot per il tecnico rossonero che ora rischia davvero l’addio a fine stagione.

Stefano Pioli, però, in caso di addio al Milan non resterebbe senza panchina. La conferma è arrivata anche da Umberto Chiariello: il noto giornalista campano, nel suo consueto editoriale nella trasmissione “Campania Sport” in onda su Canale 21, ha evidenziato come il nome del tecnico parmigiano sia “attenzionato” dal presidente De Laurentiis.

Il giornalista ha evidenziato come Pioli sia nuovamente in bilico in casa Milan. “In questo momento è 60% fuori e 40% dentro”. E, in caso di esonero, potrebbe davvero fiondarsi il Napoli. Non è un mistero, infatti, che De Laurentiis apprezzi oltremodo l’allenatore ex Fiorentina che l’anno scorso eliminò il Napoli di Spalletti dai quarti di Champions League.

E pure in campionato il Milan al Maradona esibì un gran calcio e demolì gli azzurri con un eloquente 4-0. Pioli, peraltro, è tecnico habitué del 4-3-3 ma anche del 4-2-3-1, i due moduli utilizzati dal Napoli e quelli che l’attuale rosa azzurra conosce e mastica meglio.