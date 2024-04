Super colpo per il Milan: nel mirino una stella della Liga

Non solo attaccanti e difensori, il Milan punta a rafforzare anche la trequarti: nel mirino un talento della Liga

Il mercato del Milan non sarà incentrato esclusivamente sul bomber chiamato a raccogliere l’eredità di Giroud. E nemmeno solo sul centrale che dovrà prendere il posto di Kjaer. I rossoneri hanno intenzione di rafforzarsi anche sulla trequarti, e di cogliere al volo ogni minimo spiraglio per arrivare non solo a calciatori giovani e di prospettiva, ma anche a campioni già affermati in grado di far fare immediatamente un salto di qualità alla rosa rossonera.

In casa Milan si stanno realizzando in questi giorni i programmi per un futuro che dovrà rilanciare le ambizioni della squadra in campo europeo e anche in Italia. La stagione che si sta avviando a conclusione ha ancora qualcosa da dire, ma in ogni caso potrebbe essere giudicata come transitoria da molti tifosi e anche dagli stessi vertici del club, consapevoli di dover fare qualcosa in più per poter tornare a lottare davvero per lo scudetto.

Anche per questo motivo, ai tanti giovani prospetti che potrebbero rappresentare delle scommesse importanti per il futuro del Milan, gli uomini mercato starebbero affiancando alcuni profili di maggior esperienza, in grado d’innalzare il tasso tecnico della squadra fin dalla prossima stagione. E uno di questi potrebbe essere un calciatore che da tempo brilla in Spagna e che nella prossima estate potrebbe essere pronto a regalarsi una nuova esperienza.

Milan, nel mirino una stella del campionato spagnolo: corsa a tre per il talento francese

Tra i tanti calciatori di assoluta qualità che militano nel campionato francese ce n’è uno che da anni sta dimostrando di poter fare la differenza ad alti livelli, ma che fin qui non ha avuto l’opportunità di giocare in una grande del calcio europeo, avendo militato per molti anni in un Lione lontano ricordo di quello che vinceva campionati a ripetizione e in una squadra buona, ma non eccellente, come il Betis di Siviglia.

In una stagione fin qui piuttosto fiacca per lui, da un gol e due assist in tredici presenze in campionato, per Nabil Fekir potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria. In Spagna è ancora stimato, ma per il bene della sua carriera potrebbe sentire l’esigenza di ricominciare altrove, e tra le squadre pronte ad approfittare della sua voglia di addio ci sarebbe, secondo la stampa spagnola, anche lo stesso Milan.

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, l’ex Lione sarebbe stato individuato dai rossoneri come il giocatore ideale per completare la batteria di trequartisti, ali e mezze punte a disposizione di Pioli o del prossimo tecnico. Fekir rappresenterebbe infatti un giocatore in grado di dare ulteriore qualità alla squadra, grazie a una capacità innata di creare pericoli agli avversari, fornire assist e anche di andare a rete.

Qualità dimostrate soprattutto in Ligue 1 (con annate addirittura da 18 gol, come nel 2017/18), ma anche nei suoi anni spagnoli. Solo due stagioni fa aveva infatti concluso il proprio campionato con un ottimo bottino da 6 gol e 8 assist. Numeri che farebbero molto comodo al Milan, pronto a battagliare con Galatasaray e con le ricche offerte saudite dell’Al-Ittihad per poterlo portare in rossonero.