Affare Osorio-Milan, critica durissima: “Pazzesco quello che hanno fatto i rossoneri”

Dalla Danimarca arriva una critica a sorpresa per il club rossonero, che non avrebbe creduto abbastanza in un giovane talento sudamericano.

Il reparto scouting di ogni società monitora tantissimi giocatori, però poi vengono fatte delle scelte e può capitare di farsi sfuggire qualche profilo che con il tempo si rivela particolarmente forte. Possono esserci anche dei rimpianti, è successo al Milan e ad ogni squadra.

Da quando è arrivato Geoffrey Moncada, il club rossonero ha rafforzato e reso più efficace la propria rete di osservatori. Ciò non significa che non possano essere commessi degli errori, però c’è stato un passo avanti rispetto al passato. Quando non hai il fatturato delle big d’Europa, è fondamentale avere un settore scouting in grado di individuare i talenti quando ancora non sono esplosi e hanno prezzi accessibili.

Milan, rimpianti per un talento sudamericano?

Dalla Danimarca in questi giorni è arrivata una critica al Milan per non aver preso Dario Osorio. Il giornalista Troels Bager Thogersen su Tipsbladet.dk ha scritto un articolo intitolato “Pazzesco che il Milan abbia lasciato che FCM acquistasse Dario Osorio“. Nel testo troviamo quanto segue: “Non è che al Milan facciano la figura degli idioti dopo uno Scudetto e il ritorno ai vertici della Serie A negli ultimi anni. Ma allenatore e direttore sportivo devono aver bevuto un pessimo espresso quel giorno di 15 mesi fa quando lasciarono che Dario Osorio e il suo agente tornassero in Cile senza contratto e un accordo con l’Universidad“.

Il 20enne cileno è un’ala destra e si è affermato come uno dei migliori talenti del campionato danese, sembra pronto per approdare in una lega di livello superiore. Il Midtjylland se lo è assicurato nell’estate 2023 per 5,2 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Osorio era finito nel mirino del Milan già nel gennaio dello stesso anno e ci furono contatti concreti per provare a portarlo in Italia, però non fu trovato l’accordo con l’Universidad de Chile.

Osorio è rimasto nel mirino della società, però è stato il Midtjylland a crederci maggiormente e ad assicurarselo. In questa stagione ha messo insieme 7 gol e 1 assist in 18 presenze. È un giocatore molto interessante e non gli mancheranno offerte nella prossima sessione estiva del calciomercato. Forse il Milan poteva scommetterci, però solo il tempo dirà se è stato un errore non farlo. Ora è presto. Inoltre, non bisogna escludere un tentativo tra pochi mesi, anche se in queste settimane il cileno non è stato associato al club rossonero.