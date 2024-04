Baggio ‘smentisce’ Cassano e incorona Leao: “Solo i veri campioni…”

Belle le dichiarazioni di Roberto Baggio su Rafael Leao. L’ex stella del calcio ha difeso e incoronato l’attaccante del Milan dopo le critiche ricevute.

Rafael Leao è tornato a brillare dopo la deludente prestazione in Europa League contro la Roma. Nell’ultima di campionato giocata a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha estasiato il pubblico presente al Mapei Stadium con una giocata e un gol da urlo. È stata la sua rete ad accorciare le distanze dai neroverdi, in quel momento in vantaggio di due reti. In generale, la prestazione del portoghese è stata positiva e di enorme contributo per la squadra. Ci si aspettano sempre prove così da Leao, e quando viene a mancare la sua prestazione viene sin troppo facile gettarlo nelle critiche.

Purtroppo, l’attaccante portoghese manca probabilmente in questo, in quella continuità prestazionale che invece vantano altri campioni come Kylian Mbappé, Vinicius Junior e diversi altri. È lo step che manca a Leao, probabilmente l’unico. Ma non si può dire che non sia maturato e cresciuto negli anni, dove il suo talento ha assunto a poco a poco prestigio e notorietà in tutto il mondo. Come accennato, però, non mancano mai le critiche quando ha quei periodi sottotono e che portano molti a definirlo un talento incompiuto o comunque non un vero fuoriclasse.

Sono ormai note, ad esempio, le esternazioni dell’ex attaccante, oggi opinionista, Antonio Cassano, il quale ha riservato una serie di bordate terribili a Leao. Di recente, è intervenuto un personaggio illustre a difesa del portoghese. Dichiarazioni le sue che faranno piacere a Rafael e a tutto il mondo Milan.

Baggio a spada tratta su Leao

Non molti giorni fa, ospite alla Domenica Sportiva, Antonio Cassano ha riservato l’ultima grande bordata a Rafael Leao, nella quale lo ha definito un calciatore normale e non di certo un grande campione. “Siccome in Italia il campionato non è buono il problema è che lui pensa di essere un fenomeno e c’è gente che gli va dietro. È un buon giocatore che ha una gran forza fisica. Finito. Lui chiedeva tanti soldi e glieli hanno dati, adesso vale 120, 130, 140 milioni? Di cosa parliamo? Parliamo di un giocatore normale che ha forza fisica” aveva detto l’ex attaccante.

Per fortuna, c’è chi però il calcio lo vede in maniera diversa, e chi meglio di Roberto Baggio poteva schierarsi a difesa di Leao? Anche lui ex attaccante, annoverato il migliore di sempre in Italia, ha utilizzato parole al miele per il portoghese, difendendolo dalle grandi critiche. Il Divin Codino si è così espresso su Rafael Leao nell’intervista a Tuttosport: “Le critiche le ricevono sempre i grandi giocatori, quelli da cui ci si aspetta sempre il massimo. Dividere l’opinione pubblica è il destino dei campioni”.