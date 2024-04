Milan, asse caldo col Bayern per il colpo a sorpresa

Le ultime sul possibile colpo in difesa: il Milan potrebbe decidere di sfidare Juventus e Napoli per un affare a sorpresa. Il punto

Non solo giovani di belle speranze, ma anche calciatori da rilanciare, che hanno mostrato in passato tutto il loro valore. Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimović sono a lavoro per cercare i profili giusti che possano rafforzare il Milan in vista della prossima stagione.

Come piĂą volte detto e ribadito anche nelle scorse ore da Giorgio Furlani, sarĂ un mercato diverso rispetto a quello della scorsa estate.

Si proverĂ ad acquistare un giocatore per reparto, senza alcuna rivoluzione. La prioritĂ , con l’addio di Olivier Giroud, è chiaramente l’arrivo di un attaccante giovane, ma si prenderĂ anche un centrocampista per completare il reparto e soprattutto un difensore, che possa fare la differenza, viste le tante difficoltĂ di quest’anno.

Non è un segreto che il nome in cima alla lista dei desideri per il reparto arretrato, sia quello di Alessandro Buongiorno, ma trattare con il Torino è estremamente complicato. A gennaio servivano ben 50 milioni di euro, ora potrebbe essere ceduto per qualcosa meno, ma bisognerà trovare il giusto incastro con le contropartite tecniche.

Attenzione così a Lacroix e Brassier, entrambi in scadenza nel 2025 che possono sbarcare a Milano per meno di 20 milioni di euro.

Colpo a sorpresa

Ma il Milan potrebbe decidere di cogliere un’opportunità diversa. In queste ore si sta parlando tanto del possibile ritorno in Italia di Min-jae Kim.

Il coreano ha un lungo contratto con il Bayern Monaco, ma nell’ultimo periodo ha faticato a trovare spazio. Un addio a fine stagione, dunque, non può certo essere escluso. Tanto che nelle scorse ore si è scritto di un interessamento da parte della Juventus di Giuntoli e del Napoli, chiamato a rifondare dopo una stagione disastrosa.

Il 27enne di Tongyeong potrebbe così sbarcare in Italia in prestito con diritto di riscatto, ma serve che si riduca lo stipendio, da 8,5 milioni di euro, troppo alto per tutti.

Kim, come detto, può essere un’opportunità e chissà che il Bayern Monaco non decida di privilegiare il Milan. Non va dimenticato, infatti, che in casa rossonera ci sono diversi calciatori che interessano ai bavaresi.

Non solo Theo Hernandez e Mike Maignan, di cui si parla tanto, ma ai tedeschi piacciono anche Pierre Kalulu e Fikayo Tomori.