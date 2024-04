Milan, il sogno De Zerbi resta vivo: la rivale ha fatto un’altra scelta

Il sogno De Zerbi resta vivo per il Milan. La rivale per la panchina ha fatto un’altra scelta. Notizie decisive arrivano dalla Germania.

Pioli sì o Pioli no la prossima stagione? È questa una delle incognite più calde del momento e che sta tenendo banco negli ambienti rossoneri. L’allenatore emiliano sembra ancora incerto del suo futuro. La sua stagione alla guida del Milan è stata e continua ad essere un’altalena di giudizi. Quando il Milan vince e convince, Pioli torna ad esser definito uno dei migliori allenatori in Italia e probabilmente in Europa. Ma quando il Diavolo cade giocando un calcio disastroso sotto diversi aspetti, l’emiliano torna ad essere un mediocre perdente. Questo secondo chiaramente il giudizio degli appassionati.

Il suo futuro al Milan sembra attualmente appeso ad un filo, con voci contrastanti di settimana in settimana. L’ultimo pareggio per 3-3 contro il Sassuolo ha rialzato un polverone, e adesso la sensazione più diffusa è che Stefano Pioli, a prescindere dai prossimi risultati, saluterà Milanello a fine giugno. Il Milan, dal suo canto, pare aver iniziato le ricerche al nuovo tecnico ormai da mesi. Ha fatto scalpore la notizia dei diversi incontri avvenuti con Julien Lopetegui. Sarebbe lo spagnolo il prescelto secondo gli ultimi rumors.

Ma continuano a resistere le piste che conducono a Thiago Motta e Antonio Conte. O comunque non si smette di parlarne. Come resiste anche la grande suggestione che porta a Roberto De Zerbi. È lui il vero sogno dei tifosi rossoneri, ed è indubbio che anche il Milan stesso ci stia facendo un pensierino. Non facile immaginare di poter avere l’italiano di ritorno dall’Inghilterra a Milanello, ma non è comunque una possibilità da escludere. A maggior ragione adesso, dopo la notizia arrivata dalla Germania.

De Zerbi è ancora sul mercato: occasione Milan

Sappiamo bene che per arrivare a Roberto De Zerbi bisognerebbe esercitare la clausola rescissoria che lo lega al Brighton, e pari a circa 15 milioni di euro. Non semplice, dunque, per i club interessati pensare all’italiano per la panchina. Il Milan, probabilmente, virerebbe subito su di lui, anche in virtù del suo passato da rossonero. Ad oggi, sembra comunque che De Zerbi non continuerà la sua esperienza al Brighton e che dunque sarà pronto per un nuovo club a luglio.

Per lui, i club dati in vantaggio erano Liverpool e Bayern Monaco. Ma i Reds, con l’addio di Kloop, sembrano proiettati verso Amorim. I bavaresi restavano per questo la società in pole ma le ultime indiscrezioni dalla Germania stravolgono tutto. Difatti, secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il Bayern è ormai ad un passo dall’accordo per il ritorno di Julian Negelsmann. Il tedesco è ora il favorito di Eberl e Freund, che stanno conducendo la trattativa con gli agenti del tecnico tedesco.

Insomma, dopo Tuchel, il club bavarese ha preferito tornare al caro vecchio Negelsmann, con il quale la squadra girava alla perfezione. Quanto a De Zerbi, resta così libero sul mercato in caso di addio al Brighton. Per il Milan rimane dunque una suggestione viva, e i tifosi possono continuare a sognare.