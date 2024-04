Milan, la decisione su Buongiorno: la mossa del club rossonero

Il Milan ha preso una decisione su Alessandro Buongiorno: ecco cosa accadrà a breve, il club rossonero fa la sua mossa

Due giorni alla supersfida di Europa League contro la Roma che può valere una stagione, sei al derby di Milano in cui l’obiettivo sarà impedire i festeggiamenti dello scudetto all’Inter. In casa Milan è la settimana più lunga della stagione e così dicasi anche per Stefano Pioli.

Il tecnico rossonero si gioca la conferma sulla panchina rossonera, anche se voci insistenti danno già per certo l’avvicendamento. Cosa ne sarà del futuro? La dirigenza è al lavoro proprio per dipanare questa matassa e soprattutto pianificare il futuro in vista della prossima stagione.

Identificare il nome del nuovo tecnico – o, comunque, vecchio, con la conferma di Pioli – sarà la prima mossa per poi intervenire sul mercato. L’attaccante è sicuramente una delle priorità assolute, con il Milan che dovrà sostituire Giroud, ormai destinato al campionato statunitense.

Due al momento i nomi in ballo: Joshua Zirkzee e Viktor Gyokeres. Il primo, olandese, è esploso con il Bologna in questa stagione ed è il preferito dalla dirigenza rossonera anche perché conosce ormai a menadito il campionato di Serie A.

Servono, però, almeno 50-60 milioni di euro per acquitarlo dai felsinei che sono davanti ad un’offerta irrinunciabile saluteranno il loro bomber. La concorrenza, però, è davvero molto folta e non sarà semplice strapparlo alle avversarie pronte a sfidarsi a suon di milioni.

Milan, Gyokeres in seconda fila. Su Buongiorno nessun passo

Gyokeres, invece, è l’attaccante che sta incantando l’Europa intera s uon di gol a grappoli. Lo Sporting Lisbona è vicino al titolo nazionale anche e soprattutto per merito suo, e lo svedese ha in Ibrahimovic il suo idolo calcistico e modello a cui ispirarsi. Al momento, però, complice la concorrenza dell’Arsenal, il Milan ha messo in seconda fila il centravanti scandinavo, preferendogli Zirkzee.

Anche la difesa, però, necessita di investimenti poderosi. Tra i profili vagliati c’è sicuramente Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino piace già da diversi mesi al club rossonero, tant’è che nella sessione invernale il Milan aveva chiesto disponibilità riguardante il calciatore per il trasferimento.

Cairo, però, fu irremovibile ed è altamente probabile come sarà difficile strapparlo anche in questa stagione o, comunque, la prossima estate. D’altronde il presidente del Toro parte da almeno una valutazione di 40 milioni di euro per il difensore convocato anche recentemente in Nazionale da Spalletti.

Al momento, però, nonostante piaccia eccome, nessun passo ufficiale è stato mosso dal Milan, così come nessun incontro è previsto a breve.