Milan, sfuma un obiettivo per i rossoneri: piombano i club di Premier

Il Milan sta per dire addio ad un grande obiettivo per la prossima stagione: su di lui arrivano due club della Premier League

Cercasi attaccante disperatamente. Il Milan potrebbe lanciare un messaggio molto simile a questo nelle prossime settimane, perché il centravanti è fondamentale per i rossoneri nella prossima stagione. Giroud, con il suo bottino di reti, volerà Oltreoceano, negli Stati Uniti per una nuova ed ultima tappa della sua carriera.

Jovic potrebbe restare in rossonero, certo, ma come alternativa ad un profilo che dovrà essere il nuovo centravanti del Milan, il bomber da cui ripartire per la prossima stagione. Ecco perché la scelta non può essere sbagliata. La dirigenza è già al lavoro e sono diversi i profili valutati che hanno fin qui incantato l’Europa intera.

Da Joshua Zirkzee, il preferito perché gioca nel Bologna e conosce già la Serie A, al centravanti dello Sporting Lisbona Viktor Gyokeres, fino al classe 2003 Benjamin Šeško in forza al Lipsia e Guirassy, altro bomber della Bundesliga, dello Stoccarda. Uno degli obiettivi, però, sta per sfumare quasi definitivamente.

Milan, sfuma Guirassy: Manchester e non solo su di lui

Serhou Guirassy, attaccante guineiano dello Stoccarda, ha disputato una stagione da protagonista autentico. Ben 25 gol in Bundesliga in 23 gare con un solo assist a corredo, due reti in altrettante gare di Coppa di Germania. Numeri davvero pazzeschi fin qui che hanno inevitabilmente attirato le attenzioni su di lui da parte di alcuni dei top club europei.

E così su Guirassy si sono concentrate le attenzioni dei club di Premier League. L’attaccante è finito nel mirino del Manchester United e del West Ham, due club che di certo non hanno problemi economici. Come se non bastasse, a rendere appetibile il bomber guineiano, è la sua clausola di rescissione, da appena 20 milioni di euro in un contratto che è in scadenza fino al 2026 con il club del Baden-Württemberg.

Possibile, quindi, che le due formazioni inglesi diano vita ad una vera e propria asta all’ultimo milione. Ecco perché il Milan sembra tagliato fuori. Al momento, peraltro, i rossoneri sembrano concentrati su altri obiettivi, come l’olandese del Bologna e, in alternativa, lo svedese dello Sporting, con Ibrahimovic pronto a scendere in campo direttamente per il centravanti scandinavo.

Non resta che aspettare le prossime mosse della formazione rossonera a partire dal prossimo allenatore che avrà un ruolo fondamentale sulla scelta del bomber che vestirà la maglia rossonera numero 9.