Milan, spesa in casa Real Madrid: tre nomi per i rossoneri

Il Milan fa spesa in casa Real Madrid: i rossoneri potrebbero prelevare dalle merengues tre calciatori che ideali per il progetto

Spesa in casa Real Madrid. Il Milan lavora e pianifica già la prossima stagione, a prescindere dall’allenatore che siederà in panchina. In bilico Stefano Pioli, con la dirigenza che solo nelle prossime settimane prenderà una decisione definitiva.

Antonio Conte è sempre un nome papabile ma al momento il salentino sembra indietro nelle preferenze. Al contrario di Julen Lopetegui, lo spagnolo ex Siviglia e Real Madrid – tra le altre – già sondato in passato e molto apprezzato dalle parti di via Aldo Rossi.

Solo con la certezza del nuovo allenatore la campagna acquisti del Milan potrebbe decollare ma alcuni profili potrebbero essere acquistati a prescindere dall’allenatore che siederà in panchina anche nella prossima stagione. E proprio in questo senso, si osserva con grande attenzione ciò che può accadere a Madrid.

A Valdebebas, infatti, vi sono diversi profili interessanti e si proverà a sfruttare ogni occasione da possibili cessioni delle merengues e compatibili con i calciatori cercati a Milanello.

Milan, tre nel mirino: possono fare al caso dei rossoneri

Stando a quanto affermano i media spagnoli, in vista della prossima stagione il Real Madrid avrebbe già messo in preventivo tre cessioni. Si tratta di calciatori che fin qui sono stati utilizzati pochissimo da Carlo Ancelotti.

In primis Dani Ceballos che di recente ha rinnovato il suo contratto con le merengues ma in questa stagione ha giocato davvero pochissimo. Appena 227′ distribuiti in 14 presenze ed una volontà di giocare con maggiore continuità che lo spingerà a lasciare Madrid.

Ceballos è un centrocampista eclettico che già in passato finì nel mirino del Milan ed in questa sessione di mercato potrebbe tornare nuovamente di attualità. E situazione da monitorare anche quella riguardante Fran García, terzino sinistro che ha vussuto l’intera stagione all’ombra di Mendy, con Ancelotti che spesso gli ha preferito perfino Camavinga o Nacho.

Menzione particolare, invece, per Arda Güler: il trequartista turco è stato frenato dai continui infortuni ed ha giocato con il contagocce. Il Milan vorrebbe ripetere lo stesso esperimento condotto con Brahim Diaz ma in questo sarebbero riluttanti le merengues: per il turco, infatti, hanno ipotizzato una crescita in un club spagnolo di livello inferiore che possa permettergli di prendere confidenza con la Liga ma senza alcuna pressione aggiuntiva.