@ML – Milan, Pioli sorride ancora: è rientrato in gruppo

Novità importanti da Milanello dove la squadra di Stefano Pioli sta preparando la partita contro la Roma di giovedì sera. C’è un rientro in gruppo

Il Milan di Stefano Pioli continua a preparare la partita contro la Roma, che vale una stagione. I rossoneri giovedì saranno impegnati nel ritorno dei Quarti di finale di Europa League.

L’obiettivo è chiaramente quello di passare il turno, ma serve ribaltare l’uno a zero dell’andata. Per l’occasione il tecnico di Parma potrà contare sulla formazione migliore.

Da Milanello, infatti, arrivano buone notizie su Mike Maignan e Malick Thiaw, che si sono allenati regolarmente in gruppo. Il francese, chiaramente, sarà in campo dal primo minuto. Il tedesco, invece, è in ballottaggio con Matteo Gabbia, ma l’italiano al momento è favorito per affiancare Fikayo Tomori che torna dopo la squalifica.

Milan, in due si allenano a parte

Gli unici giocatori ad aver svolto un lavoro differenziato – come appreso da MilanLive.it – sono Simon Kjaer e Pierre Kalulu, che non ci saranno all’Olimpico.

Potrebbe strappare una convocazione per la trasferta dell’Olimpico, invece, Tommaso Pobega, che dopo il lungo infortunio, ha ritrovato il campo con i compagni. Il centrocampista si è, infatti, allenato con il resto del gruppo ed è dunque nuovamente a disposizione.

Per quanto riguarda la formazione, gli undici scelti non dovrebbero essere molto diversi da quelli dell’andata. Con il rientro di Tomori, come già detto, un’altra novità potrebbe esserci in attacco, dove Samu Chukwueze scalpita e vuole provare a prendersi la maglia di Ruben Loftus-Cheek, con Christian Pulisic al centro. Non si tocca, chiaramente, Rafa Leao, che domani interverrà in conferenza stampa.

Per quanto riguarda il centrocampo, Ismaël Bennacer che ha riposato contro il Sassuolo, dovrebbe tornare dal primo minuto, anche se è insediato da Yacine Adli. Non dovrebbero esserci dubbi, invece, sulla maglia da titolare di Tiijani Reijnders.