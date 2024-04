“Non guardiamo al Milan”: l’annuncio ufficiale spiazza tutti

Annuncio ufficiale sul Milan: le parole del Co-Chief Executive Officer spiazzano tutti. Ecco cosa può accadere ora

Gerry Cardinale, in occasione della sfida tra Milan e Roma andata in scena giovedì scorso a San Siro, è ricomparso in Italia. Ha assistito alla gara in tribuna e soprattutto ha avuto divese riunioni con i suoi collaboratori per progettare il futuro. Zlatan Ibrahimovic sarà di fatto il braccio destro operativo del patron di RedBird e lo svedese avrà il compito di costruire una squadra sempre più forte.

Il Milan è quindi sempre più nei pensieri di Cardinale che, pieno di impegni, ha preferito piazzare in posizioni di comando un suo uomo di fiducia assoluta, per rilanciare le sue ambizioni. Ecco perché, al momento, non vi sono i presupposti per una cessione del club.

Ed a tal proposito è intervenuto anche InvestCorp, che pure è stato associato al nome del club rossonero ma anche all’Inter. Al Merger & Acquisition Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, il Co-Chief Executive Officer Hazen Ben-Gacem ha speso parole di elogio per le due formazioni rossonere.

“Per i propri tifosi sono grandi istituzioni e club”, ha ammesso spiegando anche di restare piuttosto sorpreso rispetto alle dichiarazioni delle stampa che accostano il nome di InvestCorp al calcio italiano.

Milan, InvestCorp ed il futuro

“Negli ultimi due anni non abbiamo guardato all’acquisto oppure all’investimento nel Milan o nell’Inter, non lo vogliamo” ha poi ammesso Ben-Gacem. “RedBird e Zhang sono ottimi azionisti e non guardiamo a questo investimento” ha poi aggiunto, rendendo ancora più chiaro il concetto.

Ciò nonostante, la Serie A non è del tutto indifferente alla società. “Particolarmente interessante è il calcio in Italia perché la passione è un traino, ma lo sono anche altri settori. Nei prossimi 10 anni il calcio italiano potrà essere uno dei più importanti al mondo e sarebbe magnifico se potremmo averne una parte”.

Parole che di certo fanno molto eco, considerato come InvestCorp è una delle società più imortanti al mondo. “Nel 1984 il primo investimento di InvestCorp in Riva ed oggi è uno dei brand più grandi a livello internazionale”.

Ben-Gacem ha poi focalizzato l’attenzione sulle infrastrutture e sul tema stadi, peraltro di grande attualità per la società, essendo questo uno dei campi principali in cui lavora. “Le infrastrutture sono fondamentali e sul tema stadi abbiamo interesse. Come Investcorp – ha aggiunto – abbiamo investito in un progetto che ha visto la riqualificazione del JFK di New York, l’aeroporto principale della Grande Mela.