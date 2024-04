Rafa Leao, annuncio shock: “Pronti 175 milioni dalla Premier”

Leao è felice in maglia rossonera e rimarrebbe anche nella prossima stagione, però filtrano indiscrezioni che non escludono un suo trasferimento.

Non ci sono dubbi sul fatto che Rafael Leao sia uno dei migliori giocatori della squadra di Stefano Pioli, probabilmente il migliore. Anche se talvolta viene criticato per alcune prestazioni sottotono, in particolare quando accompagnate da atteggiamenti un po’ “svogliati”. Comunque il suo talento è innegabile, ha i mezzi per diventare un top player e forse gli manca un ultimo click soprattutto sotto l’aspetto mentale per farcela.

Nel giugno scorso il portoghese ha rinnovato il contratto con il Milan, firmando un nuovo accordo con scadenza giugno 2028. Il club gli ha corrisposto un ricco stipendio da circa 5 milioni di euro netti annui più bonus e si è anche impegnato a mettere i circa 20 milioni che lui e il Lille dovevano risarcire allo Sporting CP. Il giocatore si è sempre detto contento della sua situazione, spendendo belle parole per il Diavolo e facendo intendere di voler rimanere anche nella prossima stagione.

Rafa Leao resta o va? Le ultime news dalla Spagna

Anche se Leao sarebbe felice di continuare a vestire la maglia rossonera, non mancano rumors di mercato che lo riguardano. Nel suo contratto è presente una clausola di risoluzione da 175 milioni, se una società mettesse sul tavolo tale cifra o una non distante da essa, allora lo scenario potrebbe cambiare.

Ovviamente, uno come Rafa è preso in considerazione dalle squadre più importanti d’Europa. Si era parlato di lui soprattutto in chiave PSG, dato che Kylian Mbappé andrà via e il club sta cercando rinforzi importanti per la squadra di Luis Enrique. Tuttavia, sulla pista parigina sono arrivate notizie un po’ contrastanti: qualche fonte ha smentito che il portoghese sia in cima alla lista per la campagna acquisti. Nello stesso ruolo ci sono anche Marcus Rashford e Khvicha Kvaratskhelia come opzioni concrete.

Stando a quanto rivelato da ElNacional.cat, Jorge Mendes starebbe lavorando al trasferimento di Leao al Manchester United per 175 milioni. Un affare che il Real Madrid avrebbe rifiutato, quando il potente agente portoghese glielo ha proposto. I Blancos prenderanno Mbappé e hanno altre priorità per il loro calciomercato. Invece, i Red Devils sembrano interessati a valutare l’acquisto del numero 10 del Milan.

La squadra di Erik ten Hag ha avuto non pochi problemi in fase offensiva e uno come Leao potrebbe aggiungere gol e assist. El Nacional scrive che il Manchester United sarebbe pronto anche a investire i 175 milioni della clausola e Mendes punta ad essere intermediario in questa eventuale trattativa. Vedremo se si svilupperà qualcosa di concreto, per adesso si tratta solo di rumors.