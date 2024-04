Colpo Real per il Milan: lo manda Ancelotti

Continua la sinergia tra Milan e Real Madrid, nel mirino dei rossoneri un talento straordinario: non rientra nei piani di Ancelotti

L’asse Milan–Real Madrid è più caldo che mai. La squadra rossonera e il club più blasonato al mondo continuano a vantare una sinergia straordinaria. Sarà la presenza sulla panchina dei blancos di un cuore milanista come Carlo Ancelotti, sarà il rispetto e la stima reciproca che lega le due società fin dai tempi di Berlusconi, ma più volte negli ultimi anni il Real ha dimostrato di vedere nel Milan un partner importante sul mercato. E potrebbe continuare a esserlo anche nella prossima estate.

Dopo l’affare Jimenez e, soprattutto, il prestito a lungo termine di Brahim Diaz, diventato proprio in rossonero un calciatore importante, di livello europeo, pronto a trasformarsi nei prossimi mesi in un’ottima plusvalenza per il Real Madrid, è chiaro che tra i due club potrebbe esserci l’interesse reciproco per replicare un affare del genere.

E se negli ultimi tempi si era molto vociferato di un possibile interessamento da parte dei rossoneri per un potenziale fenomeno come il turco Arda Güler, seguito dal Milan fin dai tempi del Fenerbahce e frenato, in questa stagione, da qualche problema fisico di troppo, in realtà l’asse di mercato Madrid-Milano potrebbe avere per protagonista un altro grande talento delle merengue. Un talento peraltro già formato e ben più esperto del giovanissimo trequartista anatolico.

Il Milan mette nel mirino un top del Real: per Ancelotti può partire

In una rosa di campioni o potenziali fenomeni, a volte anche giocatori che sarebbero titolari in ogni altra squadra del mondo possono faticare a trovare il proprio posto. Lo sa bene un talento spagnolo che nella sua carriera ha giocato un po’ in tutti i ruoli e ha vissuto una costante altalena, tra stagioni da grande protagonista, anche con la maglia del Real, e altre passate per la gran parte del tempo in panchina.

Stiamo parlando di Dani Ceballos, centrocampista di grandissima qualità. Un veterano per quanto riguarda il calcio che conta, anche a livello europeo, grazie ai suoi anni in Premier con l’Arsenal, ma ancora giovane e pronto a vivere nuove avventure per rilanciarsi.

Il classe 1996, ex Betis Siviglia, ha vissuto quest’anno una stagione con pochissime presenze e una manciata di minuti totalizzati, e sa bene che non rientrerebbe nei piani di Ancelotti per il prossimo anno. Anche per questo motivo starebbe pensando di cercare spazio altrove, spinto da un Carletto, come sempre, franco e sincero nei propri giudizi.

Il problema è che in questo caso il Real non vorrebbe cederlo in prestito, e che a livello d’ingaggio Ceballos guadagna ovviamente quanto un titolarissimo rossonero (3,5 milioni a stagione, contratto fino al 2027). Per riuscire a portarlo a casa, il Milan dovrà mettere sul piatto quindi un’offerta all’altezza.

E stando a quanto riferito da Revelo potrebbero bastare 8 milioni al Real per cedere a titolo definitivo una delle più grandi promesse del calcio europeo, pronta a sbocciare definitivamente in una squadra che, già nel recente passato, si vedano Pulisic e Loftus-Cheek, è riuscita a rilanciare molti giocatori finiti ai margini di un top club.