Dal Milan alla Juve: via libera, affare da 15 milioni

Il giocatore accostato Milan per diverso tempo e osservato da Geoffrey Moncada sarebbe un’idea della Juve, a caccia di nuovi esterni

La Juve è pronta a vivere un calciomercato da protagonista dopo un’estate complicata per via della mancata partecipazione alla Champions League. La prossima sarĂ certamente diversa e Giuntoli si sta muovendo alla ricerca di diversi rinforzi.

La prioritĂ , come è noto, è l’acquisto di un paio di centrocampisti: il rischio di perdere Rabiot è alto e senza Pogba, servono giocatori di qualitĂ , ma allo stesso tempo di esperienza. I dirigenti della Juve si stanno muovendo anche per rafforzare l’attacco. Un attacco che cambierĂ parecchio e che potrebbe essere schierato a tre.

Si inquadra così la voglia di mettere le mani su Felipe Anderson. Il brasiliano, però, alla fine, ha deciso di far ritorno in patria. Niente colpo a zero per Giuntoli, che si sta dunque guardando attorno. Così nel mirino dei bianconeri è finito un calciatore, che l’estate scorsa è stato ad un passo dal Milan. Stiamo parlando di Edon Zhegrova, che sta continuando a mettersi in mostra con la maglia del Lille.

L’esterno 22enne kosovaro è stato visionato da Geoffrey Moncada, ma l’occasione può essere colta dai bianconeri. Come sottolinea gazzetta.it, il giocatore ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro e potrebbe così fare le valigie, direzione Italia dopo i rumors di un anno fa.

Nessuna concorrenza per Zhegrova

Zhegrova, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, ha segnato cinque gol e realizzato cinque assist con la maglia della squadra francese.

E’ evidente che non c’è spazio per un nuovo esterno in casa Milan, con il Diavolo che l’estate scorsa è riuscita a centrare i proprio obiettivi, mettendo le mani prima su Christian Pulisic e poi su Samu Chukwueze.

Il Diavolo è coperto sulla destra e dopo anni di problemi ha trovato le proprie frecce al pari di quella sinistra, dove Rafa Leao si esprime ad alti livelli ormai da tempo. Il portoghese ha inoltre anche il suo sostituto, che è da considerare all’altezza, vale a dire Noah Okafor. Via libera, dunque, da parte del Milan per la Juve. Il Diavolo non è certo interessato ad alcuna concorrenza per il talento kosovaro, che può così sbarcare in Italia, raggiungendo Djalo e Weah.