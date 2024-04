Dalla Premier al Milan, offerti 4 giocatori: la risposta rossonera

Al club rossonero sono stati proposti dei giocatori che nel calciomercato estivo potrebbero lasciare il campionato inglese.

In questo periodo della stagione agenti e intermediari si stanno muovendo in vista dell’estate, quando ci saranno sicuramente tanti trasferimenti. Propongono giocatori alle diverse società sperando che si concretizzino delle operazioni utili anche al loro tornaconto (tradotto: commissioni).

Ci sono diversi calciatori che non hanno disputato una grande stagione e che cercano una nuova sistemazione. Possono esserci numerose occasioni da sfruttare senza pagare cifre eccessive. Ovviamente, anche il Milan sta valutando alcuni profili di questo tipo, proposti e non.

Dalla Premier League al Milan?

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Daniele Longo di calciomercato.com, ci sono quattro giocatori oggi in Premier League che sono stati proposti al Milan. Uno è Raphael Varane, difensore centrale in uscita dal Manchester United. Tuttavia, i rossoneri sembrano più concentrati su Maxence Lacroix del Wolfsburg, che ha lo stesso agente di Malick Thiaw.

Il contratto di Varane scade a fine giugno 2024 e i Red Devils non sembrano intenzionati a esercitare la clausola per il prolungamento. L’esperienza dell’ex Real Madrid a Old Trafford non è stata di quelle indimenticabili, però il difensore francese è un classe 1993 e potrebbe fare ancora un po’ di stagioni di alto livello, con le giuste motivazioni e nella giusta squadra. Non gli mancheranno offerte, visto che può trasferirsi a parametro zero.

Longo ha fatto anche i nomi di tre centrocampisti proposti: Sofyan Amrabat, Kalvin Phillips e Pierre-Emile Hojbjerg. I primi due appartengono alla stessa agenzia, la Stellar, che cura anche gli interessi di Ruben Loftus-Cheek e Pierre Kalulu. I rapporti sono ottimi e c’è stato un confronto tra le parti. Non sono opzioni calde. Anche per il danese del Tottenham non sembra esserci nulla di concreto al momento.

Amrabat è in prestito al Manchester United, che non lo riscatterà. Il marocchino farà ritorno alla Fiorentina, che è pronta a valutare nuove offerte. Ha un contratto che scade a giugno 2025, dunque il prezzo non sarà troppo alto. È ipotizzabile che 18-20 milioni di euro possano bastare. Ha già esperienza in Serie A, avendo fatto molto bene sia a Verona sia a Firenze, e ha caratteristiche che tornerebbero molto utili al centrocampo del Milan. Vedremo se nelle prossime settimane si svilupperà qualche discorso concreto o se saranno altri gli obiettivi.