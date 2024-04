Milan irritato, il giocatore non firma: cosa sta succedendo

Uno dei giovani talenti rossoneri non ha ancora deciso di rimanere: il club sperava in una trattativa più semplice e senza il rischio di addio.

In questo periodo il Milan sta parlando con gli agenti di alcuni giocatori a proposito dei loro rinnovi contrattuali. Lunedì è arrivata la notizia del prolungamento contrattuale di Kevin Zeroli, pilastro della Primavera e che ha già avuto modo di debuttare in Prima Squadra.

Zeroli non era l’unico della Primavera che il club vuole blindare con un nuovo contratto. In scadenza a giugno 2024 ci sono anche Clinton Nsiala Makengo e Francesco Camarda. L’obiettivo è trovare degli accordi con entrambi, perderli a zero sarebbe un dispiacere, soprattutto per quanto riguarda il 16enne attaccante. Quest’ultimo viene considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, il Diavolo lo ha cresciuto e protetto dalle troppe attenzioni mediatiche. Vorrebbe continuare il percorso assieme a lui.

Milan, rinnovo Camarda: la situazione

Camarda il 10 marzo ha compiuto 16 anni, quindi può firmare il suo primo contratto da professionista. Essendo ancora minorenne, però, può siglare solo un accordo della durata di tre anni Tuttosport oggi ha fatto il punto della situazione, spiegando che le parti sono ancora distanti.

Ci sarebbero problemi legati a stipendio, commissioni e progetto (NextGen, promozione in Prima squadra o prestito). Il quotidiano sportivo torinese scrive che c’è un po’ di tensione, il Milan sarebbe irritato con l’agente Giuseppe Riso e la sua GR Sports Agency, che gestisce il ragazzo. Circostanza che era stata un po’ smentita qualche tempo fa, ma che oggi Tuttosport rilancia.

Firmando il 1° luglio si potrebbe fissare la nuova scadenza contrattuale a giugno 2027 e non 2026, ma più passa il tempo e più altre squadre hanno la possibilità di strappare Camarda alla società rossonera. Ce ne sono sia italiane sia straniere interessate a lui. Quelle della Premier League per regolamento non possono portarlo in Inghilterra prima dei 18 anni, però hanno comunque dei club “affiliati” nei quali potrebbero parcheggiarlo in attesa che diventi maggiorenne.

Il Milan ha fretta e non vuole perdere a zero un talento con così tanto potenziale, c’è ancora la speranza di raggiungere un accordo totale. Riso ha diversi suoi assistiti che sono di proprietà rossonera e nel calciomercato estivo potrebbero arrivarne di nuovi a Milanello. Ad esempio, quell’Alessandro Buongiorno che già a gennaio il club aveva provato a prendere dal Torino. Vedremo come terminerà la “telenovela” Camarda, si spera con un lieto fine.