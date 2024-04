Milan, ora è ufficiale: rinnovo fino al 2028

La notizia era nell’aria, adesso è arrivata l’ufficialità: c’è il rinnovo fino al 2028, sarà il futuro del Milan

L’attesa è terminata. Dopo un’attesa lunga, ma non troppo, è arrivata la notizia che tutti aspettavano con ansia. Una svolta importante per porre delle basi in vista di un futuro sempre più competitivo per il Milan. Il club rossonero ha dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che crede nei suoi giocatori migliori, in quelli che crescono con il Milan tatuato sulla pelle. E che non ha intenzione di lasciarseli sfuggire per nessuna ragione al mondo.

Notizie di un rinnovo imminente erano trapelate già negli scorsi giorni. Si sapeva da tempo che le parti stavano dialogando per arrivare a un accordo. Tra i tanti giovani che stanno facendo bene al Milan, sia il club che i tifosi da tempo desideravano blindare almeno due di quelli più appetibili anche a livello internazionale.

E se per Camarda ci sarà ancora da attendere, visto che la firma sul primo contratto da professionista si sta facendo attendere per il baby bomber, nel giro di un paio di settimane il club ha ufficializzato il matrimonio, fino al 2028, sia con Diego Sia, altro attaccante che promette di diventare uno dei migliori nel calcio italiano, sia con il capitano della Primavera, quello che per tutti dovrebbe diventare un perno per il futuro.

Milan, c’è il rinnovo per il capitano: in rossonero fino al 2028

Da un capitano a un altro. Mentre arrivano voci contrastanti sul rinnovo del capitano della Prima Squadra, Davide Calabria, alle prese secondo alcuni con richieste esose nei confronti della dirigenza, secondo altri invece con una disponibilità totale a firmare anche senza alcun tipo di miglioramento delle sue condizioni economiche, il club ha intanto blindato fino al 2028 un altro capitano, quello della Primavera.

Kevin Zeroli, autore fin qui di una stagione molto importante sia in Italia che in Europa, a livello di Youth League, è sempre più al centro del progetto rossonero.

Nell’annata dell’esordio in Serie A, contro il Sassuolo a San Siro, può quindi festeggiare anche il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028 a circa 200mila euro a stagione (secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Niccolò Schira). Una grande soddisfazione per un ragazzo che è diventato rossonero nel lontano 2010 e che in questa stagione da capitano è riuscito a diventare un autentico trascinatore.

Basti pensare non solo ai 3 gol e 2 assist già messi a referto nel campionato Primavera, ma anche ai 4 gol siglati nella Champions dei giovani. Un rendimento a livello europeo che aveva attirato le attenzioni di diversi club importanti. Anche per questo arrivare a un nuovo contratto era diventato quasi una priorità per la dirigenza rossonera.