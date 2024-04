Milan, ricavi top: la strategia vincente grazie a… Leao!

Una strategia vincente per il Milan che sta crescendo dal punto di vista di ricavi ed introiti. Un progetto che riguarda anche il numero 10.

Oltre al far ritornare il Milan in cima al calcio italiano ed internazionale, uno degli obiettivi principali della proprietà RedBird Capital che dal 2022 guida il club rossonero riguarda la crescita del brand.

L’intenzione di Gerry Cardinale e soci è di far diventare il Milan un marchio di livello mondiale, una squadra di calcio associata ad un nome di rilevanza internazionale, tramite una strategia di marketing atta ad ampliare il proprio pubblico e soddisfare i gusti dei tifosi, con un focus sul segmento commerciale.

Il progetto, come spiegato oggi dalla Gazzetta dello Sport, sta già dando i propri frutti. Il Milan è passato dai 6 milioni di euro ricavati da merchandising e licensing nella stagione 2017-2018, fino ai quasi 30 milioni della scorsa annata. Crescita che continua ad essere costante pure nella stagione in corso.

Verso i 100 milioni di ricavi commerciali per il Milan

L’intenzione del Milan è di superare i 90 milioni di euro di ricavi stagionali nei prossimi cinque anni. Per farlo bisognerà proseguire nel progetto fissato da RedBird, che punta ad un posizionamento unico nel settore. La prima idea è stata quella di sfruttare la risonanza del brand Milan per instaurare legami con on marchi della moda, della musica e dell’intrattenimento, in particolare del mercato USA.

Personaggio chiave di questa impresa è Valerio Rocchetti, che ha guidato lo sviluppo del settore marketing come una start-up giovane e ricca di talento. La stessa internazionalizzazione dell’e-commerce Milan ha portato nel 2022 già ad un fatturato di 2 milioni solo il primo mese. Un successo vero e proprio.

Altro elemento chiave è invece Rafael Leao, sicuramente il calciatore più iconico e seguito del Milan attuale. Il club ha fatto uscire una “capsule collection” ispirata alla moda del portoghese, con jersey, t-shirt e felpe in stile streetwear, riflette questa strategia di posizionamento all’intersezione tra sport, lifestyle, moda e cultura. Il tutto a confermare l’importanza non solo in campo di Leao nel mondo rossonero.

Il successo del Milan a livello di merchandising è visibile anche dal successo enorme dell’uscita delle quarte maglie, il kit 2023-24 realizzato in collaborazione tra Puma e Pleasures che ha raddoppiato i pre-ordini rispetto alla stagione precedente. E la zona dove i prodotti del brand rossonero sono più venduti, Lombardia a parte, è la California. Segno di un lavoro specifico e ben riuscito di riconoscibilità internazionale.