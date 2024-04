Roma-Milan, Pioli: “La chiave sarà la fase difensiva”. Leao: “Domani sarà un’altra partita”

La conferenza stampa di Pioli e Leao alla vigilia di Roma-Milan, il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Tutte le dichiarazioni

Siamo alla vigilia della partita più importante della stagione del Milan. I rossoneri domani affrontano la Roma per il ritorno dei quarti di finale dell’Europa League, l’ultima competizione rimasta a Pioli e i suoi per dare un senso a quest’anno. Il tecnico è intervenuto come sempre in conferenza stampa insieme a Rafael Leao, al quale sono aggrappate le speranze dei tifosi.

Se il Milan crede in questa grande rimonta: “Servirà una partita di alto livello, una cura dei dettagli superiore a quella di giovedì scorso. Certo che ci crediamo, ho fiducia nella squadra perché ha i mezzi per vincere“. Cosa la squadra non deve fare: “I giocatori sanno. Abbiamo fatto riunioni, sanno cosa possiamo aspettarci“. Se la partita di domani è un’ultima spiaggia come detto da De Rossi: “Noi la Champions League la giocheremo l’anno prossimo e domani faremo il massimo“.

Psg e Borussia Dortmund in semifinale di Champions League significa che le critiche al Milan sono state esagerate? “Abbiamo alzato il livello e tutti si aspettavano di andare avanti in Champions, anche se tutti sapevamo delle difficoltà. Il fatto che una delle due sarà in finale serve a poco“. La chiave tattica del match è solo una: “Dobbiamo difendere bene e dobbiamo farlo di squadra. Secondo me il tema è quello: se difendiamo bene abbiamo più possibilità di vincere la partita“. Sulle continue critiche: “Devi sempre dimostrare di essere di un certo livello. Le critiche ci saranno sempre“. Si è scritto che De Rossi ha incartato Pioli con la scelta di El Shaarawy a destra, gli dà fastidio? “Mi ha dato fastidio perdere la partita, poi quello che si dice ci sta. I giudizi sono condizionati dal risultato finale. Abbiamo rivisto quella partita ma i ragazzi dovranno essere bravi ad interpretare“.

Roma-Milan, le parole di Leao: “L’obiettivo è vincere la coppa”

Che momento sta vivendo la squadra: “Non abbiamo fatto bene giovedì ma contro il Sassuolo abbiamo ritrovato fiducia, di non arrendersi mai. Dopo Reggio abbiamo parlato e siamo tutti carichi per questa partita, sappiamo l’importanza“. Leao si dice deluso per la prestazione e il risultato dell’andata: “Sono rimasto deluso perché potevo fare di più, non perché non ho provato. Ma può succedere, e così si cresce“.

Chi è più forte fra lui e Dybala: “Non mi piacciono questi paragoni. Lui è fortissimo, mi piace, mi dà la gioia di guardarlo. Mi ha dato anche consigli dopo la partita, mi ha dato la sua maglia, è una bella partita. Se sono più forte? Siamo entrambi forti“. Se questa contro la Roma è la partita più importante della stagione: “Ne abbiamo due. Domani dobbiamo avere la testa sulla partita poi ci sarà il derby. Sono le partite più importanti della stagione“. Il peso di dover sempre dimostrare: “Io ragiono con le sifde e quando sei al Milan è così. Se siamo qua è perché abbiamo qualità per essere qua. Dobbiamo ragionare che la pressione fa bene“. Cosa servirà per vincere e ribaltare il risultato domani: “Sono stati più bravi nei dettagli. Abbiamo rivisto la partita e domani ne sarà un’altra. Dobbiamo fare meno errori e se ne fai meno hai più possibilità di vincere“. Se ha studiato qualcosa per superare Celik che all’andata è stato perfetto: “E’ una sfida. Celik è un buon difensore, El Shaarawy anche è stato bravo. Devo trovare un modo insieme ai miei compagni. Credo in me stesso e nei miei compagni. Ma questa non è solo una sfida individuale“. Se domani il Milan giocherà anche un po’ per il suo allenatore: “Giochiamo per tutti noi, per il Milan. Se facciamo bene siamo tutti felici, noi, il mister e tutte le persone che lavorano al Milan. L’obiettivo è vincere questa competizione“.