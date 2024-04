Roma-Milan, le probabili formazioni: la scelta di Pioli su Chukwueze

Le probabili formazioni di Roma-Milan, match valido per il ritorno dei quarti di Europa League in programma giovedì all’Olimpico. Eccole di seguito.

Manca un giorno ad una delle sfide più calde e attese delle stagione. Domani sera, allo Stadio Olimpico, andrà in scena il secondo e ultimo atto dei quarti di finale di Europa League tra la Roma di De Rossi e il Milan di Pioli. Solo una, quella che riuscirà a far meglio domani sera, potrà aver accesso alla semifinale della seconda competizione più importante per club. Il Milan, come la Roma, sta guardano all’Europa League come un obiettivo stagionale che può essere alla portata, ancor di più ora, che l’Atalanta ha battuto il favorito Liverpool all’andata per 3-0.

Quanto a rossoneri e giallorossi, sappiamo bene che è tutto molto aperto in vista del passaggio del turno. All’andata è terminata 0-1 a San Siro in favore della squadra di Daniele De Rossi. Una vittoria meritata ma il pareggio sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto soprattutto per quanto visto nel secondo tempo. Ma domani sera sarà tutt’altra gara. Ovviamente, la Roma parte con un leggero vantaggio dato il gol di Mancini all’andata, e avrà anche la sua tifoseria a favore.

Ma il Milan sa che ha tanto da riscattare, dopo anche il pareggio per 3-3 in campionato. Il Diavolo vuole mandare un segnale forte e dire che la stagione può ancora essere positiva e sorprendente. Ci sono tante critiche da spazzare via. Si presagisce dunque una lotta infuocata tra le due formazioni, con De Rossi e Pioli pronti a fare le migliori scelte. Scopriamo qual è lo stato di forma di Roma e Milan in vista della sfida.

Le possibili scelte di De Rossi e Pioli

Partendo dalla Roma, Daniele De Rossi sa che dovrà fare a meno di Bryan Cristante, squalificato, ed Evan Ndicka, il quale è andato incontro ad un malore durante l’ultima di Serie A contro l’Udinese ed è in fase di ripresa. L’allenatore è pronto a dare fiducia ad Edoardo Bove al centrocampo, in sostituzione di Cristante. Mentre in difesa va verso la conferma Chris Smalling, già titolare all’andata, il quale affiancherà Gianluca Mancini. Per il resto, De Rossi è pronto a confermare in toto l’undici titolare della sfida di San Siro, con Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy dal primo minuto a supporto di Lukaku. Terzini ancora Celik e Spinazzola. Da sottolineare che la Roma ha recuperato Azmoun dall’infortunio muscolare, ma partirà ovviamente dalla panchina.

Quanto al Milan. Le buone notizia della settimana hanno fatto capo alla presenza in gruppo sia di Malick Thiaw che di Tommaso Pobega. Mentre restano ai box Pierre Kalulu e Simon Kjaer. C’è sempre dunque qualche problemino in difesa, ma per fortuna Pioli ha recuperato Tomori dalla squalifica (ha saltato l’andata) ed è pronto a schierarlo titolare. Il dubbio resta su chi lo affiancherà: Gabbia o Thiaw, ma al momento l’italiano è favorito. Anche Pioli è pronto poi a confermare l’undici titolare di San Siro anche se un dubbio sta tenendo tutti sulle spine. Chukwueze o Pulisic sulla destra? Il Mister potrebbe dare un’altra occasione al nigeriano dato l’ottimo periodo di forma, e ciò potrebbe comportare lo spostamento di Pulisic al centro della trequarti. Ma secondo Sky Sport, Chuku sembra destinato a partire dalla panchina.

E dunque, dovremo aspettarci ancora Loftus-Cheek dovrebbe ancora essere trequartista, affiancato da Leao a sinistra e Pulisic a destra. A centrocampo vanno verso la conferma Bennacer e Reijnders. Di seguito le probabili formazioni di Roma-Milan.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini (c); El Shaarawy, Lukaku, Dybala. (A disp.: Boer, Rui Patricio; Angelino, Karsdorp, Llorente; Aouar, Sanches, Zalewski; Abraham, Azmoun, Baldanzi) All. Daniele De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (c), Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Lotus-Cheek, Leao; Giroud. (A disp.: Sportiello, Nava; Florenzi, Terracciano, Thiaw, Bartesaghi; Adli/Bennacer, Musah, Pobega, Reijnders/Loftus-Cheek; Jovic, Okafor) All. Stefano Pioli.