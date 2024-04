Theo Hernandez addio? Il top club europeo lo soffia al Milan

Theo Hernandez potrebbe vivere le ultime settimane con la maglia del Milan: il terzino è nel mirino di un top club europeo

Resta o va via? In casa Milan si sfoglia la margherita ed il protagonista è naturalmente Theo Hernandez. Il terzino rossonero è una delle stelle della squadra, insieme a Leao forma una delle catene di sinistra più forti d’Europa e del mondo.

Eppure il terzino francese potrebbe vivere le ultime settimane con la maglia del Milan indosso. Un decano a Milano, ha più volte dato dimostrazione di grande amore nei confronti della squadra rossonera ma ritiene anche concluso un ciclo. D’altronde le pretendenti non mancano, tutti top club europei che gli possono dare maggiori garanzie in tema di vittorie internazionali in breve periodo.

E con un Europeo da vivere da protagonista potrebbe attirare altre società interessate a rinforzare la fascia mancina con uno dei terzini più forti d’Europa e probabilmente del mondo. Un top club che l’ha messo nel mirino c’è già: si tratta del Bayern Monaco che non ha mai nascosto la predilezione per il cursore francese.

Bayern su Theo: Davies al Real Madrid

Il Bayern Monaco, peraltro, in rosa ha già avuto il fratello Lucas, oggi al Paris Saint Germain. Ed anche i transalpini sono uno dei club che potrebbero mostrare grande interesse nei confronti del laterale mancino. Sono però i bavaresi il club che al momento è pronto a spingere sull’acceleratore ed il motivo è chiaro.

In uscita, infatti, che Davies, uno dei terzini più forti al mondo, insieme proprio a Theo. Il canadese è stato chiaro: vuole andare al Real Madrid, con cui ha già trovato una sorta di accordo a partire dalla prossima stagione. Il classe 2000 sta forzando la mano con il Bayern che lo lascerà partire a patto di aver ingaggiato anche il sostituto.

Da qui la necessità, per non perdere competitività su quella corsia, di fiondarsi su Theo, considerato allo stesso livello di Davies. E stando a quanto affermano dalla Spagna, il Bayern Monaco avrebbe anche individuato il calciatore da ingaggiare come contropartita: si tratta di Miguel Gutiérrez, stellina classe 2001 attualmente al Girona ma di proprietà delle merengues.

Con il possibile avvento di Zidane in panchina sarebbe un’opzione altamente probabile, con il Bayern pronto a formare una coppia di terzini sinistri davvero da urlo: Theo Hernandez ed il giovane spagnolo che sta incantando la Liga.