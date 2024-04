Xabi Alonso lo soffia al Milan: contatti già avviati

Il tecnico neo campione di Germania con il suo Bayer Leverkusen potrebbe anticipare il Milan nell’acquisto di questo gioiello.

Il primo dei massimi campionati d’Europa a decidersi già aritmeticamente è stata la Bundesliga. Domenica scorsa infatti il Bayer Leverkusen è divenuto campione di Germania, al termine di una cavalcata a dir poco dominante e straripante. Primo titolo nella storia per il club della Renania.

Un capolavoro quello messo in atto da Xabi Alonso. Il giovane allenatore spagnolo, con un passato da grande centrocampista, ha costruito una formazione vincente, solida e con l’atteggiamento battagliero, capace di annichilire la concorrenza della grande rivale Bayern Monaco.

A Leverkusen, in attesa di giocarsi i quarti di finale di Europa League contro il West Ham, già si pensa al futuro. Alonso ha ammesso di voler restare e di giocarsi la Champions con le ‘Aspirine’, ma servirà qualche nuovo innesto sul mercato per rinforzare ulteriormente una squadra comunque già giovane e forte.

Il talento del Madrid conteso tra Milan e Bayer Leverkusen

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Bayer Leverkusen avrebbe già le idee chiare sugli obiettivi futuri di mercato. Uno dei colpi richiesti da Xabi Alonso porta direttamente a Madrid, città dove l’allenatore spagnolo ha giocato in passato. Nel mirino un talento del Real che vorrebbe con sé in Germania.

Si tratta del turco Arda Guler, fantasista classe 2005 acquistato dal Fenerbahce la scorsa estate. Nel Madrid non sta ancora trovando grande spazio e la possibilità di vederlo partire, magari in prestito con diritto di riscatto, fa gola a molti club europei. Il Milan è uno di questi, visti i buoni rapporti con il Real di Carlo Ancelotti e la possibilità di bissare un’operazione in stile Brahim Diaz.

I rossoneri però si dovranno guardare dal pressing del Bayer Leverkusen, che potrebbe puntare forte su Arda Guler. Soprattutto nel caso in cui dovesse essere sacrificata la stella tedesca Florian Wirtz, uno dei migliori calciatori della Bundesliga che ha già gli occhi addosso di mezza Europa.

Guler a quel punto sarebbe chiamato a scegliere tra un’esperienza in Serie A, in un club prestigioso come il Milan dove però rischia di non essere da subito titolare, oppure quella in Bundesliga con il Leverkusen, agli ordini di un tecnico giovane e mature come Xabi Alonso. Una cosa appare certa: il destino del talento turco dovrebbe colorarsi di rossonero, in un caso o nell’altro.